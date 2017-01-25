logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Минобраз профинансирует ремонт Йыгеваской основной школы

Video
Владислав Лушин
Cегодня 18:42
Рубрика: Эстония

Министерство образования и науки согласилось выделить 5 млн евро из европейских фондов на реконструкцию Йыгеваской основной школы, здания которой давно нуждаются в основательном ремонте.

Йыгеваская основная школа уже многие годы функционирует сразу в двух зданиях, построенных еще в советское время и не отвечающим всем нуждам учебного заведения. Теперь у администрации школы появилась надежда, что одно из зданий наконец будет реконструировано — Министерство образования и науки готово выделить на строительные работы до 5 миллионов евро, сообщила в среду, 18 января, "Актуальная камера".

"Школьное здание устало. Оно предельно нуждается в обновлении, улучшении эстетического образа. Все ждут этого — коллектив, дети, но, к сожалению, этот процесс затянулся. Теперь есть надежда, что наши желания все же сбудутся", - сказал директор школы Тайсто Лийванди.

Эскизный проект реконструированного здания школы готов уже давно. Около половины суммы пойдет на капитальный ремонт имеющихся корпусов, а остальная часть — на постройку восточного крыла здания.

"Мы построим новое двухэтажное восточное крыло с учебными классами, благодаря этому в школе появится очень красивый внутренний дворик. Также, конечно, решим все технические вопросы — сейчас здесь отсутствует искусственная вентиляция, а здание по-прежнему не утеплено. Помимо этого, будут обновлены электросистемы и канализация", - пояснил главный специалист по развитию Йыгеваской городской управы Эрки Тедер.

Согласно условиям поступающего из европейских фондов финансирования, местное самоуправление должно вложить в строительство по крайней мере 15% от общей суммы проекта. По словам Тедера, йыгеваские власти не намерены ограничиваться минимальным участием и готовы дополнительно инвестировать около миллиона евро в постройку нового помещения для городской библиотеки.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 18.01.2017 (18:00)

Новости Эстонии

foto
Технического директора Северо-Эстонской региональной больницы задержали по подозрению в коррупции
 foto
Минобраз профинансирует ремонт Йыгеваской основной школы
 foto
Эстония и США подписали договор о сотрудничестве в области обороны

Зарубежные новости

foto
Яна Тоом: новый президент Европарламента займет более взвешенную позицию в отношении России
 foto
Тереза Мэй: Великобритания покинет единый рынок ЕС