Минобраз профинансирует ремонт Йыгеваской основной школы

Министерство образования и науки согласилось выделить 5 млн евро из европейских фондов на реконструкцию Йыгеваской основной школы, здания которой давно нуждаются в основательном ремонте.

Йыгеваская основная школа уже многие годы функционирует сразу в двух зданиях, построенных еще в советское время и не отвечающим всем нуждам учебного заведения. Теперь у администрации школы появилась надежда, что одно из зданий наконец будет реконструировано — Министерство образования и науки готово выделить на строительные работы до 5 миллионов евро, сообщила в среду, 18 января, "Актуальная камера".

"Школьное здание устало. Оно предельно нуждается в обновлении, улучшении эстетического образа. Все ждут этого — коллектив, дети, но, к сожалению, этот процесс затянулся. Теперь есть надежда, что наши желания все же сбудутся", - сказал директор школы Тайсто Лийванди.

Эскизный проект реконструированного здания школы готов уже давно. Около половины суммы пойдет на капитальный ремонт имеющихся корпусов, а остальная часть — на постройку восточного крыла здания.

"Мы построим новое двухэтажное восточное крыло с учебными классами, благодаря этому в школе появится очень красивый внутренний дворик. Также, конечно, решим все технические вопросы — сейчас здесь отсутствует искусственная вентиляция, а здание по-прежнему не утеплено. Помимо этого, будут обновлены электросистемы и канализация", - пояснил главный специалист по развитию Йыгеваской городской управы Эрки Тедер.

Согласно условиям поступающего из европейских фондов финансирования, местное самоуправление должно вложить в строительство по крайней мере 15% от общей суммы проекта. По словам Тедера, йыгеваские власти не намерены ограничиваться минимальным участием и готовы дополнительно инвестировать около миллиона евро в постройку нового помещения для городской библиотеки.