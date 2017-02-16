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Тартуская горуправа намерена закрыть единственный детсад для детей с особыми потребностями

Video
Владислав Лушин
Cегодня 18:56
Рубрика: Эстония

Мэрия Тарту намерена закрыть единственный в городе детский сад для детей с особенностями психического развития и распределить его воспитанников по другим дошкольным учебным заведениям.

Если Тартуское городское собрание утвердит предложение мэрии, то уже в конце июля детский сад "Nukitsamees" окончательно закроет свои двери. Сейчас в нем обучается всего 30 детей, и город считает, что содержание такого малочисленного детского сада в большом и старом здании на бульваре Таара не является эффективным, сообщила в четверг, 9 февраля, "Актуальная камера".

"Это старый частный дом, и он не подходит для детского сада, который требует особых условий. В этом году в Тарту будет готов совершенно новый детский сад на улице Пеплери и отремонтируют Кесклиннаский детский центр, поэтому у нас освободятся помещения, которые мы сможем оборудовать соответственно нуждам детей с особыми потребностями", - сказала вице-мэр Тарту Тийа Теппан.

Как следует из проекта решения городского собрания, три из четырех групп, ныне действующих в детском саду Nukitsamees, будут переведены в обновленные помещения Кесклиннаского детского центра на улице Акадеэмия, а еще одна группа переедет в детский сад "Маарьямыйза", который и ранее занимался детьми с особыми потребностями. На новые места дети перейдут вместе со своими педагогами.

"Самый большой страх родителей заключался в том, перейдут ли педагоги на работу в другие детские сады вслед за своими воспитанниками. Мы поговорили персонально со всеми членами коллектива, их возьмут на работу, поскольку откроются новые группы и воспитатели в любом случае будут необходимы", - заверила Теппан.

Как подтвердила заведующая Кесклиннаского детского центра Ингрид Саарна, группы для детей с особенностями психического развития будут обособлены от остальных групп детского сада.

Андрей Крашевский
Редактор

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