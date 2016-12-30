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"АК": Почта работала в усиленном режиме, сортируя открытки и подарки

Video
Константин Свиридовский
Bчера 20:46
Рубрика: Эстония

Почтовые отделения круглосуточно сортировали праздничные открытки и посылки, чтобы успеть справиться с резко возросшим объемом работы накануне праздников.

Горы рождественских открыток и посылок буквально завалили почтовых служащих. Сортировка шла сутками, чтобы все успели получить свои подарки в срок, сообщила в пятницу, 23 декабря, "Актуальная камера".

Нагрузка на почтовых служащих резко возросла уже в середине ноября. "Для нас Рождество начинается в ноябре. В этом году Рождество началось во второй половине ноября, очень много посылок приходило как из эстонских интернет-магазинов, так и из-за границы. Люди начали активнее посылать письма. Но самая тяжелая работа была сегодня ночью и всю прошлую неделю", - сказал председатель правления Omniva Ааво Кярмас.

Чтобы ускорить оборот посылок, в Омнива прибегли к хитрости: начали разыгрывать призы среди тех, кто менее чем за 4 часа заберет свою посылку из автомата самообслуживания.

На почте также отмечают, что в этом году люди стали активнее отправлять открытки по почте. За весь год марок было продано на 2 млн евро, но половина выручки приходится на декабрь.

"В целом каждый год отправка писем сокращается на 10-15%, но приятно, что в этом году в декабре объем отправленных писем увеличился по сравнению с прошлым годом на 5%. Похоже, что люди снова открывают для себя прелести почтовых открыток", - сказал Кярмас.

В субботу сотрудники почты смогут перевести дух, поскольку перед Новым годом такого завала у них не предвидится.

Андрей Крашевский
Редактор

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