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Ратас: ни по одному из госучреждений решение о переводе из Таллинна еще не принято

Юри Ратас. Фото: Юло Йоозинг, ERR
Cегодня 13:39
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Если СМИ в Эстонии в середине февраля писали о том, что министр по делам государственного управления Михаил Корб (Центристская партия) хотел бы вывести из Таллинна 25 государственных учреждений и организаций, то, по словам лидера центристов и премьер-министра Юри Ратаса, ни по одному из учреждений окончательных решений в этом направлении не принято.

Как отметил Ратас, он читал опубликованный в прессе план перевода учреждений из столицы в регионы, однако это был самый первый и первоначальный документ, содержание которого на сегодняшний день изменилось до неузнаваемости.

Ратас пояснил, что вопрос о переезде некоторых учреждений из Таллинна по-прежнему в повестке дня, однако кабинет министров больше этой темы пока не касался. "Думаю, что вопрос об этом будет в повестке дня кабинета в ближайшие недели", - сообщил Ратас, подчеркнув, что сейчас нельзя с уверенностью сказать, какие именно учреждения будут выведены из Таллинна.

"На данный момент очевидно одно — размещенное в Тарту Министерство образования и науки в Таллинн уже не вернется", - отметил Ратас.

Надежда Берсенёва
Редактор

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