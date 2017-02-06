EAS потратит на уход за цветами в своем ласнамяэском офисе 30 000 евро

Орхидея. Фото: ERR

В 2017-2018 году Фонд развития предпринимательства (EAS) потратит 30 тыс. евро на уход за комнатными растениями в своем офисе, расположенном в таллиннском районе Ласнамяэ.

EAS заключил соответствующий договор госзаказа под названием "Работы по уходу за внутренним озелением таллиннского офиса EAS в 2017-2018 годах", сообщил в понедельник, 30 января, новостной портал ERR.

Договор предусматривает уход за 350 растениями, в том числе за кустарниковыми и ползучими растениями, деревьями и пальмами, уход за которыми должен осуществляться в нерабочее время EAS, т. е. вечером или ночью.

Уход за внутренним озеленением включает в себя следующие работы: полив, удобрение и опрыскивание растений, удаление засохших листьев, чистка растений от пыли и прочего мусора, поддержка растений и рыхление почвы.

Подрядчик также должен обеспечить защиту растений от вредных насекомых и болезней, иметь бальзам для листьев и специальные удобрения, в том числе для орхидей, кактусов и цитрусовых.

Отдельно от договора оплачиваются следующие работы: пересаживание и размножение растений, реорганизация внутреннего озеленения и сезонные декорации.