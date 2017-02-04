Владимир Архипов переизбран руководителем Маардуских центристов

Мэр Маарду Владимир Архипов. Фото: ERR

Вчера состоялось общее собрание Маардуского отделения Центристской партии. На собрании присутствовали 66 делегатов, которые выбрали председателя, членов правления и членов ревизионной комиссии.

Председателем Маардуского отделения вновь был избран Владимир Архипов. В правление вошли Галина Попова, Вяйно Моор, Елена Павлова, Лариса Войтко, Алёна Иллен, Татьяна Андилевко, Алексей Онохов, Игорь Слюсарь, Лидия Боднар, Рийна Лялль, Максим Волков и Павел Куусик. Заместителями были утверждены председатель Центристской фракции в Маардуском горсобрании Галина Попова и председатель Маардуского клуба Молодежной организации Центристской партии Павел Куусик.

"Я доволен результатом вчерашнего общего собрания. Была высокая явка и был конструктивный диалог. Были поставлены задачи на предстоящий период, основной из которых является подготовка к предстоящим осенью этого года муниципальным выборам. Отделение постоянно пополняется новыми активными членами партии, которым не безразлично направления развития нашего города", - прокомментировал Владимир Архипов.

На собрании с приветственным словом выступил председатель партии и премьер-министр Юри Ратас, вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа и руководитель Харьюмааского округа Центристской партии Вярнер Лоотсман.

Всего в Маардуском отделении более 200 членов партии. Отделение является частью Харьюмааского округа Центристской партии.