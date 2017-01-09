В ходе полицейского рейда "Дуют все" задержаны 16 пьяных водителей

Двое водителей, пойманные в ходе полицейского рейда "Дуют все" привлечены к уголовной ответственности. Всего в ходе рейда были задержаны 16 водителей, в которых были обнаружены признаки алкогольного опьянения.

Проверка автовладельцев Харьюского уезда на трезвость началась утром 2 января в Маарду. В ходе полицейской операции дули все - водители легковушек, автобусов, таксисты, а также сотрудники экстренных служб, передает "Актуальная камера".

За несколько часов в рамках общереспубликанского рейда было проверено состояние почти пяти тысяч автомобилистов. Увы, правила дорожного движения соблюдали не все. И кому-то потребовалось пройти дополнительную проверку или даже оформление протокола.

За четыре часа в ходе масштабной полицейской операции были выявлены 16 нетрезвых водителей, из которых двое будут привлечены к уголовной ответственности.

"В Таллинне мы проверили более одной тысячи водителей. Один из них находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении еще одного водителя есть подозрения, что он мог употреблять наркотики. Но чего-то экстраординарного сегодня на дорогах не произошло. Пьяные водители рейсовых автобусов или спецтранспорта нам не попались", - говорит глава службы дорожного движения Пыхьяской префектуры Хенри Мурумаа.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до 12 месяцев.

В Ида- и Ляэне-Вирумаа рейд по отлову пьяных водителей проводился на отрезках оживленного шоссе Таллинн - Нарва. В рамках операции было проверено свыше 2200 человек, три четверти из которых дули в алкометр в районе Йыхви. Проверку на трезвость не прошли четверо автолюбителей, среди которых был водитель грузового автомобиля, перевозившего опасный груз. В отношении нарушителей начато административное делопроизводство.

"Кажется, что четыре человека из двух тысячей - это мало, однако каждый пьяный водитель на дороге - это потенциальная угроза для других. Даже один пьяный водитель на дороге - это очень и очень много", - отмечает старший чиновник по общественному порядку Йыхвиского отделения полиции Анника Эльм.