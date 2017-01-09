logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

В ходе полицейского рейда "Дуют все" задержаны 16 пьяных водителей

Video
Стас Кузнецов
Cегодня 19:03
Рубрика: Эстония

Двое водителей, пойманные в ходе полицейского рейда "Дуют все" привлечены к уголовной ответственности. Всего в ходе рейда были задержаны 16 водителей, в которых были обнаружены признаки алкогольного опьянения.

Проверка автовладельцев Харьюского уезда на трезвость началась утром 2 января в Маарду. В ходе полицейской операции дули все - водители легковушек, автобусов, таксисты, а также сотрудники экстренных служб, передает "Актуальная камера".

За несколько часов в рамках общереспубликанского рейда было проверено состояние почти пяти тысяч автомобилистов. Увы, правила дорожного движения соблюдали не все. И кому-то потребовалось пройти дополнительную проверку или даже оформление протокола.

За четыре часа в ходе масштабной полицейской операции были выявлены 16 нетрезвых водителей, из которых двое будут привлечены к уголовной ответственности.

"В Таллинне мы проверили более одной тысячи водителей. Один из них находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении еще одного водителя есть подозрения, что он мог употреблять наркотики. Но чего-то экстраординарного сегодня на дорогах не произошло. Пьяные водители рейсовых автобусов или спецтранспорта нам не попались", - говорит глава службы дорожного движения Пыхьяской префектуры Хенри Мурумаа.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до 12 месяцев.

В Ида- и Ляэне-Вирумаа рейд по отлову пьяных водителей проводился на отрезках оживленного шоссе Таллинн - Нарва. В рамках операции было проверено свыше 2200 человек, три четверти из которых дули в алкометр в районе Йыхви. Проверку на трезвость не прошли четверо автолюбителей, среди которых был водитель грузового автомобиля, перевозившего опасный груз. В отношении нарушителей начато административное делопроизводство.

"Кажется, что четыре человека из двух тысячей - это мало, однако каждый пьяный водитель на дороге - это потенциальная угроза для других. Даже один пьяный водитель на дороге - это очень и очень много", - отмечает старший чиновник по общественному порядку Йыхвиского отделения полиции Анника Эльм.

Виктор Сольц
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 02.01.2017 (18:00)  

Новости Эстонии

foto
В ходе полицейского рейда "Дуют все" задержаны 16 пьяных водителей
 foto
ВИДЕО: в ходе полицейского рейда в Маарду выявили нетрезвого водителя грузовика
 foto
В новогоднюю ночь полиции пришлось реагировать на случаи домашнего насилия

Зарубежные новости

foto
Не менее 39 человек погибли в ходе нападения на ночной клуб в Стамбуле
 foto
Российские и европейские парламентарии, включая Яну Тоом, встретились с Асадом