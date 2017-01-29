В Таллинне горел Горхолл
В воскресенье вечером на территории таллиннского Горхолла произошел пожар. Спасатели завершили работы по тушению в 20:05.
Центр тревоги получил в 17:54 сообщение, что в Таллинне горит Горхолл. С "морской" стороны здания валил дым, сообщили в Пыхьяском спасательном центре.
Спасатели обнаружили в помещениях бывшего ночного клуба очаг возгорания и локализовали его. Однако и другие помещения Горхолла были в дыму, поэтому огнеборцы начали проводить проверку всего здания на предмет обнаружения других очагов возгорания. Людей в помещениях обнаружено не было.
Затем спасатели избавились от дыма в концертном зале Горхолла. Полностью работы по тушению были завершены в 20:05.
#linnahall pic.twitter.com/G8Y0eP1Pnu— Päästeamet (@paasteamet) January 22, 2017
Pildid seest (pimeduse tõttu kehva kvaliteediga). #linnahall pic.twitter.com/3McBINsO4K— Päästeamet (@paasteamet) January 22, 2017
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