В Таллинне загорелся Горхолл
В воскресенье вечером на территории таллиннского Горхолла произошел пожар. Спасатели локализовали очаг возгорания и приступили к проверке остальных помещений.
Центр тревоги получил в 17:54 сообщение, что в Таллинне горит Горхолл. С "морской" стороны здания валил дым, сообщили в Пыхьяском спасательном центре.
Спасатели обнаружили в помещениях бывшего ночного клуба очаг возгорания и локализовали его. Однако и другие помещения Горхолла были в дыму, поэтому огнеборцы начали проводить проверку всего здания на предмет обнаружения других очагов возгорания. Людей в помещениях обнаружено не было.
Сейчас спасатели пытаются избавиться от дыма в концертном зале Горхолла.
#linnahall pic.twitter.com/G8Y0eP1Pnu— Päästeamet (@paasteamet) January 22, 2017
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