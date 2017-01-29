В Таллинне загорелся Горхолл

Горхолл в дыму. Фото: Пыхьяский спасательный центр

В воскресенье вечером на территории таллиннского Горхолла произошел пожар. Спасатели локализовали очаг возгорания и приступили к проверке остальных помещений.

Центр тревоги получил в 17:54 сообщение, что в Таллинне горит Горхолл. С "морской" стороны здания валил дым, сообщили в Пыхьяском спасательном центре.

Спасатели обнаружили в помещениях бывшего ночного клуба очаг возгорания и локализовали его. Однако и другие помещения Горхолла были в дыму, поэтому огнеборцы начали проводить проверку всего здания на предмет обнаружения других очагов возгорания. Людей в помещениях обнаружено не было.

Сейчас спасатели пытаются избавиться от дыма в концертном зале Горхолла.