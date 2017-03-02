"АК": мошенники продают билеты Airbaltic с поддельного сайта

Самолет AirBaltic в Таллиннском аэропорту. Фото: Мартин Дремлюга/ERR

В интернете активно рекламируется поддельный сайт по продаже авиабилетов, который визуально очень похож на официальный сайт компании Airbaltic, и в полицию уже обратились первые жертвы мошенников.

При покупке билетов на поддельном сайте все происходит как обычно, но деньги поступают не авиакомпании, а мошенникам, сообщила в четверг, 23 февраля, "Актуальная камера".

Информацию о злоумышленниках накануне опубликовала газета Postimees, и в итоге в полицию обратился уже второй обманутый.

"Вчера в полицию поступила жалоба от частного лица на этот интернет-сайт. Он совершил покупку, заплатил деньги, но свои билеты так и не получил", - сказал руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт.

В результате вчерашней проверки выяснилось, что в декабре в полицию уже обращались с похожей проблемой, и было заведено уголовное дело. "Сейчас на основании имеющейся информации о двух пострадавших можно сказать, что оба пострадавших эстонцы, говорящие на эстонском языке, мужчина и женщина в возрасте от 30 до 40 лет", - добавил Кельт.

Хотя первые жертвы обратились в полицию, сайт продолжает функционировать. Как выяснилось, жертвы мошенников есть и в Латвии, и в Литве. Руководство авиакомпании в курсе проблемы и утверждает, что каждому пострадавшему оказывается помощь в частном порядке.

В СМИ Airbaltic старается не поднимать эту тему, чтобы не рекламировать поддельный сайт. Виной всему работа поисковых систем, которая анализирует запросы пользователей и исходя из этого предлагает фальшивку всем остальным — как самые популярные сайты.

"Мы полностью осознаем то, что если мы будем эту тему поднимать очень активно, то этот сайт получит бесплатную рекламу, и это введет еще больше клиентов в заблуждение", - сказал вице-президент по коммуникациям Airbaltic Янис Ванагс.

Эстонская полиция уже отправила официальный запрос в хостинговую компанию с просьбой проверить законность этого ресурса. Однако фирма, отвечающая за существование сайта, находится в США.

Полиция призывает людей к бдительности при совершении покупок в интернете, и проявлению особой осторожности на сайтах, на которые вы заходите впервые.