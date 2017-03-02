logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

"АК": мошенники продают билеты Airbaltic с поддельного сайта

Самолет AirBaltic в Таллиннском аэропорту. Фото: Мартин Дремлюга/ERR
Константин Свиридовский
Cегодня 20:13
Рубрика: Эстония

В интернете активно рекламируется поддельный сайт по продаже авиабилетов, который визуально очень похож на официальный сайт компании Airbaltic, и в полицию уже обратились первые жертвы мошенников.

При покупке билетов на поддельном сайте все происходит как обычно, но деньги поступают не авиакомпании, а мошенникам, сообщила в четверг, 23 февраля, "Актуальная камера".

Информацию о злоумышленниках накануне опубликовала газета Postimees, и в итоге в полицию обратился уже второй обманутый.

"Вчера в полицию поступила жалоба от частного лица на этот интернет-сайт. Он совершил покупку, заплатил деньги, но свои билеты так и не получил", - сказал руководитель службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт.

В результате вчерашней проверки выяснилось, что в декабре в полицию уже обращались с похожей проблемой, и было заведено уголовное дело. "Сейчас на основании имеющейся информации о двух пострадавших можно сказать, что оба пострадавших эстонцы, говорящие на эстонском языке, мужчина и женщина в возрасте от 30 до 40 лет", - добавил Кельт.

Хотя первые жертвы обратились в полицию, сайт продолжает функционировать. Как выяснилось, жертвы мошенников есть и в Латвии, и в Литве. Руководство авиакомпании в курсе проблемы и утверждает, что каждому пострадавшему оказывается помощь в частном порядке.

В СМИ Airbaltic старается не поднимать эту тему, чтобы не рекламировать поддельный сайт. Виной всему работа поисковых систем, которая анализирует запросы пользователей и исходя из этого предлагает фальшивку всем остальным — как самые популярные сайты.

"Мы полностью осознаем то, что если мы будем эту тему поднимать очень активно, то этот сайт получит бесплатную рекламу, и это введет еще больше клиентов в заблуждение", - сказал вице-президент по коммуникациям Airbaltic Янис Ванагс.

Эстонская полиция уже отправила официальный запрос в хостинговую компанию с просьбой проверить законность этого ресурса. Однако фирма, отвечающая за существование сайта, находится в США.

Полиция призывает людей к бдительности при совершении покупок в интернете, и проявлению особой осторожности на сайтах, на которые вы заходите впервые.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 23.02.2017 (18:00)

Новости Эстонии

foto
К 100-летию Эстонской Республики в Пярну установят монумент основателям государства
 foto
Мстислав Русаков: Мы хотим из ОЛПЭ сделать партию для всех
 foto
"АК": полиция продолжает выявлять мошеннические схемы при закупке товаров у хуторян

Зарубежные новости

foto
В пригороде Стокгольма произошли беспорядки
 foto
Репортаж "АК+" из Дрездена: почему на востоке Германии растет поддержка партий националистического толка?