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Райнер Вакра призвал запретить использование диких животных в цирках

Райнер Вакра. Фото: ERR
Cегодня 12:59
Рубрика: Эстония

В понедельник на заседании комиссии Рийгикогу по окружающей среде будет обсуждаться использование животных в цирках и на публичных мероприятиях. Проблемы, связанные с этим вопросом, уже давно находятся в центре международного внимания.

По словам председателя комиссии по окружающей среде Райнера Вакра, многие страны уже запретили на своей территории цирки с животными. То же самое следует сделать и в Эстонии, передает в воскресенье, 12 февраля, пресс-служба парламента.

"Причин для этого много. Во-первых, в цирках не обеспечен надлежащий уход за животными. У них мало места для передвижения, они содержаться в маленьких закрытых помещениях, их постоянно перевозят из одного места в другое и заставляют выполнять противоестественные трюки. Например, каждый раз, когда весившего четыре тонны слона заставляют вставать на задние ноги, он получает необратимые травмы. Во-вторых, в условиях цирка дикие животные не могут давать потомство. Это означает, что для получения молодых цирковых животных приходится их ловить на воле", – пояснил Вакра.

По словам Вакра, важно понимать, что использование диких животных для развлечения людей не оправдано с точки зрения морали. У детей такое обращение с животными формирует неправильные представления о природе. Европейский суд также неоднократно подчеркивал необходимость защиты животных.

На заседании комиссия по окружающей среде обсудит подготовку закона о внесении изменений в Закон о защите животных, который призван запретить использование диких животных в цирках и на публичных мероприятиях. Поправки к закону вырабатывает Министерство по делам сельской жизни.

На заседание приглашены представители Таллиннского зоопарка и MTÜ Loomus.

Сергей Михайлов
Редактор

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