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Керсти Кальюлайд назвала правильным шагом открытие телеканала ETV+

Керсти Кальюлайд не ставит под сомнение позиции эстонского языка. Фото: ERR
Cегодня 13:59
Рубрика: Эстония

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью латвийскому интернет-изданию сказала, что приветствует появление русскоязычного телеканала ETV+.

"Безусловно, это правильный шаг. Мы должны были сделать это раньше, чтобы уже сейчас большая часть жителей смотрела этот канал. Мы не можем соревноваться с развлекательными передачами российских телеканалов, поэтому сложно привлечь жителей к нашим каналам. Однако мы должны обеспечивать русскоязычных информацией об их общине в Эстонии и об эстонской общине", - приводит слова Кальюлайд портал Inosmi.ru.

На вопрос, как в более широком смысле обстоит с интеграцией русскоязычных в Эстонии, Керсти Кальюлайд ответила, что язык, на котором говорит человек, это не совсем верный показатель его взглядов.

"Я слышала мнение на чистом эстонском языке о том, что Крым принадлежит России, и в то же время в Эстонии много русскоязычных, которые верят европейским демократическим ценностям. У этих людей разное национальное происхождение, образование, разные уровни доходов, поэтому их нельзя рассматривать как однородную русскоязычную общину", - пояснила Кальюлайд свою мысль.

"Эстония построена на платформе эстонского языка, это единственный официальный язык в Эстонии. Эстонское государство общается с жителями на эстонском языке. Это, разумеется, не означает, что люди не могут учиться и разговаривать между собой на любом удобном для них языке. Однако платформой нашего государства останется эстонский язык", - добавила глава эстонского государства.

Телеканал ETV+, который входит в состав ERR, вышел в эфир в сентябре 2015 года.

Сергей Михайлов
Редактор

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