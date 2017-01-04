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Вторая пробная перепись населения пройдет в Эстонии в 2019 году

Перепись населения Эстонии проходила с 31 декабря 2011 года до 31 марта 2012 года Фото: Scanpix
Cегодня 08:19
Рубрика: Эстония

В среду, 28 декабря, на основании результатов, полученных в ходе первой пробной переписи, Департамент статистики сообщит о наличии и качестве данных населения и домохозяйств в регистрах. Вторая пробная перепись пройдет в 2019 году.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента статистики, напомнив, что впервые в истории Эстонии следующую перепись населения и жилых помещений планируется провести с использованием базы данных регистров. Это означает, что опрашивать людей напрямую не станут, а сведения будут получены на основании информации, имеющейся в государственных базах данных.

Отсюда и название переписи – Перепись населения и жилых помещений, основанная на регистрах. (Registripõhine rahva ja eluruumide loendus, REGREL).

В целях успешного проведения массового учета населения Департамент статистики проводит две пробных переписи. В 2016 году состоялась первая пробная перепись, в ходе которой ведомство тестировало методику проведения учета населения, используемое в процессе переписи программное обеспечение и соответствие имеющихся в регистрах данных населения Эстонии и жилых помещений, расположенных в стране, для осуществления статистических работ.

Данные были получены из 24 государственных баз данных, проведена их обработка и анализ.

"Пробная перепись показала, что провести перепись населения и жилых помещений на основании данных из регистров вполне осуществимо, и подготовка к проведению переписи была целенаправленной", – отметил директор Департамента статистики Андрес Оопкауп.

Перепись населения и жилых помещений, основанная на базе данных регистров, будет проходить в Эстонии в 2020/2021 году.

Сергей Михайлов
Редактор

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