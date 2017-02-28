Тартуские власти намерены построить многоуровневую парковку у Ратушной площади

Власти Тарту собираются построить в самом сердце университетского города многоэтажный паркинг.

На месте нынешней автомобильной парковки на улице Магистри в Тарту уже в ближайшем будущем может появиться четырехэтажный паркинг с торговыми площадями на первом этаже, сообщила во вторник, 21 февраля, "Актуальная камера".

Новое сооружение будет находиться всего в 50 метрах от Ратушной площади и закроет вид на набережную Эмайыги из окон городской библиотеки. Однако по мнению тартуских властей, это место хорошо подходит для многоуровневой парковки.

"Нужно признать, что в Старом городе, а особенно здесь, в центральной его части, нет ни одного идеально подходящего участка требуемого размера. Сейчас на этой территории находится парковка, а запланированное ранее строительство на этом месте новых корпусов библиотеки и художественного музея отпало, поскольку для них нашли другое решение", - сказал вице-мэр Тарту Ярно Лаур.

С точки зрения города, в новый паркинг удастся перенаправить те автомобили, которые сейчас паркуются на узких улицах в историческом центре Тарту, и тем самым сделать передвижение по Старому городу более удобным для пешеходов. Критики идеи, однако, уверены, что многоэтажная парковка, напротив, привлечет в центр больше автомобилистов.

"Это увеличит движение в центре города и на бульваре Вабадузе, в то время как весь культурный мир занимается развитием велопешеходных пространств", - считает искусствовед Энрико Тальвисту.

По его мнению, вместо торговых площадей на первом этаже паркинга мог бы расположиться, к примеру, художественный музей, но город предпочитает коммерческое использование этих помещений.

"Учреждений культуры на данный момент мы там не предусматриваем, поскольку считаем, что этот проект должен окупаться коммерчески", - пояснил Лаур.

Власти Тарту намерены найти застройщика территории в ближайшие месяцы.