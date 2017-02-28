logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Тартуские власти намерены построить многоуровневую парковку у Ратушной площади

Video
Владислав Лушин
Cегодня 21:05
Рубрика: Эстония

Власти Тарту собираются построить в самом сердце университетского города многоэтажный паркинг.

На месте нынешней автомобильной парковки на улице Магистри в Тарту уже в ближайшем будущем может появиться четырехэтажный паркинг с торговыми площадями на первом этаже, сообщила во вторник, 21 февраля, "Актуальная камера".

Новое сооружение будет находиться всего в 50 метрах от Ратушной площади и закроет вид на набережную Эмайыги из окон городской библиотеки. Однако по мнению тартуских властей, это место хорошо подходит для многоуровневой парковки.

"Нужно признать, что в Старом городе, а особенно здесь, в центральной его части, нет ни одного идеально подходящего участка требуемого размера. Сейчас на этой территории находится парковка, а запланированное ранее строительство на этом месте новых корпусов библиотеки и художественного музея отпало, поскольку для них нашли другое решение", - сказал вице-мэр Тарту Ярно Лаур.

С точки зрения города, в новый паркинг удастся перенаправить те автомобили, которые сейчас паркуются на узких улицах в историческом центре Тарту, и тем самым сделать передвижение по Старому городу более удобным для пешеходов. Критики идеи, однако, уверены, что многоэтажная парковка, напротив, привлечет в центр больше автомобилистов.

"Это увеличит движение в центре города и на бульваре Вабадузе, в то время как весь культурный мир занимается развитием велопешеходных пространств", - считает искусствовед Энрико Тальвисту.

По его мнению, вместо торговых площадей на первом этаже паркинга мог бы расположиться, к примеру, художественный музей, но город предпочитает коммерческое использование этих помещений.

"Учреждений культуры на данный момент мы там не предусматриваем, поскольку считаем, что этот проект должен окупаться коммерчески", - пояснил Лаур.

Власти Тарту намерены найти застройщика территории в ближайшие месяцы.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 21.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Тартуские власти намерены построить многоуровневую парковку у Ратушной площади
 foto
Строительство нового спортхолла в Пярну вызвало волну недовольства среди местных жителей
 foto
Яна Тоом: решение о выдвижении моей кандидатуры в Нарве или Таллинне примет правление партии

Зарубежные новости

foto
В пригороде Стокгольма произошли беспорядки
 foto
Репортаж "АК+" из Дрездена: почему на востоке Германии растет поддержка партий националистического толка?