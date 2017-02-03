Яак Ааб: вопрос об исключении Юри Палло из рядов центристов возник уже давно

Предвыборная кампания Центристской партии. Фото: Postimees/Scanpix

В четверг, 26 января, в Выру несколько десятков членов Центристской партии представили новый избирательный союз "Истинные центристы". Зампред Центристской партии Майлис Репс заявила, что действия "истинных центристов" – это акция с целью получить известность, злоупотребляя названием Центристской партии. В пятницу выруский округ Центристской партии решил исключить инициатора создания союза Юри Палло из своих рядов. Между тем принимавший участие во встрече создателей избирательного союза депутат парламентской фракции центристов Хеймар Ленк недоумевает по поводу этого решения.

"Юри Палло – уважаемый человек, священник, который 12 лет работал в Канаде в эстонской церкви. Как-то странно, что ему так неожиданно объявили войну. Сначала нужно было с ним поговорить, обсудить все вопросы. Ничего противогосударственного или против партии центристов вчера в Выру не сделали", – сказал Ленк.

По его словам, собравшиеся в четверг обсудили политическую ситуацию в Эстонии, а также планы на будущее. "Союз еще не создан это было просто собрание активистов Центристской партии. Вчера собралось около 30 человек. Самое главное, о чем говорили – как живет сейчас бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар, как его здоровье и будет ли он участвовать в местных выборах и в каком списке — в списке центристов или в так называемом списке Сависаара", – пояснил Ленк.

В свою очередь, как заявил генеральный секретарь Центристской партии Яак Ааб, вопрос об исключении Юри Палло из партии стоял в повестке дня уже давно. "Местная организация партии сделала предложение об исключении одного из инициаторов Юри Палло из Центристской партии уже некоторое время назад не из-за того, что он собирает союз, а потому что он оскорбляет своих однопартийцев и ведет себя неэтично. Поэтому правление партии обсудит этот вопрос в ближайшее время".

По его мнению, всех принявших участие в собрании не будут исключать из партии, а выступление Хеймара Ленка очень странное. "Я точно знаю, что бывший председатель партии Эдгар Сависаар не поддерживает это движение и не имеет связи с ними, хотя они выступают якобы от его имени. Я это сегодня выяснил".