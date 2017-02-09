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В Тарту отметили годовщину подписания Тартуского мирного договора

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Владислав Лушин
Bчера 21:23
Рубрика: Эстония

По всей стране отмечали 97-ю годовщину заключения Тартуского мира. В Тарту торжественный акт прошёл у Гимназии Яана Поска, в здании которой и был подписан исторический документ, передает "Актуальная камера".

Во дворе Гимназии Яана Поска с самого утра собрались гимназисты со всего Тарту - отметить годовщину заключения Тартуского мирного договора. Хотя с окончания Освободительной войны и прошло уже 97 лет, для многих из них Тартуский мир остаётся значимым и сегодня.

"Я считаю, что мы должны помнить о том, что именно Тартуский мир положил основу тому, что сегодня мы можем жить в свободной стране. Лично для меня этот день также важен, поскольку я смогла получить образование на эстонском и радоваться свободе своей страны", - рассказала ученица Тартуской гимназии Мийны Хярма Анники.

Как отмечает учитель истории и обществоведения Гимназии Хуго Треффнера, в последние годы в ученической среде повышается значение как Тартуского мира, так и Освободительной войны в целом.

"Мне кажется, что для учеников Освободительная война стала более важной. По некоторым другим показателям мы видим, что в некоторой мере сейчас происходит подъём национализма, и мне кажется, что Освободительную войну всё чаще приводят в пример и ценят сами ученики", - пояснил учитель истории и обществоведения Гимназии Хуго Треффнера Ааре Ристикиви.

Как добавляет педагог, ученики его гимназии регулярно участвуют в связанных с Освободительной войной мероприятиях - к примеру, в прошлом году они убрали могилу одного из "треффнеристов", погибших в годы войны.

"Весной прошлого года наши ученики привели в порядок находящуюся на кладбище Ныо могилу самого молодого члена этого списка - 14-летнего Йоханнеса Луйга. Для них это было важно - помянуть честь тех молодых людей, которые в своё время погибли за нашу свободу", - рассказал Ристикиви.

Надежда Берсенёва
Редактор

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