"Инсайт" вышел на связь с телефонными мошенниками, которые предлагают своим жертвам заработать большие деньги

На прошлой неделе Эстонию вновь сотрясла новость о появлении телефонных мошенников. Суть в том, что неизвестные звонят людям и предлагают возможность заработать большие деньги. Всё что нужно — это небольшое вложение в биржевую игру. После этого мошенники пропадают, а жертва остаётся ни с чем. В распоряжении программы "Инсайт" оказалась запись Скайп-беседы с предполагаемым мошенником.

В процессе беседы предполагаемый мошенник красочно расписывал возможности быстрого заработка и активно уговаривал потенциальную жертву заняться биржевой торговлей.

"Обычно используются платформы, которые позволяют создавать демонстрационные счета. Без реальных инвестиций можно сделать пример, который показывают клиентам. Разумеется, если простой человек видит, что за пару дней он может заработать пять тысяч евро, это ему кажется соблазнительным", - объясняет руководитель дивизиона надзора за рынком Финансовой инспекции Кристьян-Эрик Суурвяли.

Скайп-разговор, который оказался в распоряжении программы «Инсайт», вёл некий Владимир Громов, который ранее был связан с фирмой Trade.com, якобы торговавшей закрытой биржевой информацией. Вместе с ним в этой схеме действовал Ренат Прохоров, также представлявшийся Артёмом. Сам Громов до того как связаться с потенциальной жертвой через Skype совершал звонок с эстонского телефонного номера, зарегистрированного на третье лицо.

"В этом году полиция получила более 20 обращений связанных со звонками с иностранных или эстонских номеров, в ходе которых им очень агрессивно продавали возможность заработать деньги игрой на бирже. Особенно заметно число этих сообщений возросло в последние две недели", - говорит глава Бюро криминальной службы Пыхьяской префектуры Ханнес Тельт.

Путаница с номерами телефонов

Самое интересное начинается, когда потенциальная жертва предлагает предполагаемому мошеннику встретиться. От личной встречи мужчины отказываются, ссылаясь на то, что их перелёт из Франции обойдётся им в две тысячи евро.

"Если вам интересно, если вы действительно настроены торговать в дальнейшем на большие суммы, не вопрос, это можем сделать с вами. Личные встречи у меня начинаются со 100 тысяч долларов", - говорит предполагаемый мошенник.

Репортер передачи "Инсайт" отправился на поиски самостоятельно. Первая зацепка — номер телефона, с которого звонили предполагаемые мошенники: он находится в сети Tele2, но за последний год с него никто не звонил.

Представители Tele2 сообщили, что не могут разглашать информацию о номере телефона, однако и без этого известно, что звонок с этого номера совершён был - более того, шум на заднем плане напоминал работу колл-центра. Попытка позвонить по номеру не приносит плодов.

Номер, с которого был соверщен звонок, в 2011 году был использован при регистрации сайта, показывающего метрику населения земли, опираясь на данные Яндекса.

На очередное предложение встретиться, предполагаемый мошенник ответил звонком уже с нового номера телефона и пообещал устроить онлайн-демонстрацию через неделю. Реальное местоположение собеседника выяснить не удалось, но в феврале с его компьютера выходили в интернет с Украинскими и Польскими адресами.

Все материалы расследования переданы правоохранительным органам.