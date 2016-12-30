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Спасательный департамент: выход на лед опасен для жизни

Спасательный департамент напоминает, что лед на водоемах сейчас очень тонкий. Фото: Girard At Large
Bчера 17:49
Рубрика: Эстония

Спасательный департамент предупреждает о переменчивой ледовой обстановке на реках и озерах Эстонии, из-за которой выход на лед в нынешних условиях опасен для жизни.

Несмотря на предупреждения спасателей, рыбаки и дети продолжают выходить на лед в разных местах Эстонии, что в ряде случаев приводит к трагическим последствиям, сообщила в пятницу, 23 декабря, пресс-служба Спасательного департамента.

15 ноября в Ряпинаской волости в Пылвамаа утонул рыбак, провалившийся под лед озера Меэлва. 1 декабря спасатели извлекли тело утонувшего рыбака из речки Кыпу в Вильяндимаа. 21 декабря на льду озера Выртсъярв пропал рыбак, поиски которого безуспешно продолжаются до сих пор. В пятницу спасателям поступали сообщения о детях и рыбаках, замеченных на льду канала Анне в Тарту.

Спасательный департамент настоятельно напоминает, что в условиях оттепели лед подтаивает и снизу — от теплой воды, и сверху — от дождя. Из-за этого обстановка быстро меняется, и находиться на льду опасно.

Андрей Крашевский
Редактор

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