СМИ: Урве Пало активно вмешалась в выборы нового главы Eesti Post

Урве Пало. Фото: Postimees/Scanpix

Совет государственной фирмы Omniva (бывшая Eesti Post) решил в рамках конкурса заменить председателя правления Omniva Ааво Кярмаса на Йоона Салувеэр, якобы сделав это под давлением министра предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало.

Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщило издание Eesti Päevaleht.

По его данным, совет Omniva в ноябре прошлого года решил предложить Кярмасу остаться главной компании, но как только министром стала Урве Пало, она порекомендовала совету все же провести конкурс.

Сама Пало отрицает факт вмешательства и утверждает, что перед принятием решения она встретилась с обоими кандидатами, а совет госфирмы свободен в своих решениях.

Один источник на условиях анонимности сообщил, что у Кярмаса и Пало еще раньше возникли разногласия о том, как следует управлять Eesti Post/Omniva. Кярмас якобы хочет активно развивать бизнес на китайском направлении, а по мнению Пало следует обращать больше внимания на почтовые услуги на внутреннем рынке. Кроме того, Пало и председатель совета Omniva Мерике Сакс ссылаются на то, что Кярмас входит в правление предприятия уже десять лет, поэтому его имеет смысл заменить.

По словам Пало, она видит возможности для значительного улучшения коммерческих показателей Omniva, но для качественного рывка нужно новое руководство.

По предварительным данным, оборот Omniva в прошлом году вырос на 27% до 96 млн евро, при этом операционная прибыль осталась на уровне 2015 года, а чистая прибыль уменьшилась в основном в связи с затратами на расширение ориентированного на Китай бизнеса.

По словам Кярмяса, который будет возглавлять Omniva до конца апреля, он принимал участие в конкурсе на равных основаниях и не видел никаких признаков того, что его участие рассматривалось как нежелательное. Кярмас добавил, что у него не было прямых разногласий с Урве Пало и никаких упреков со стороны совета предприятия в его адрес не поступало.