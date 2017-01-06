В Ида-Вирумаа появится новая волость Алутагузе

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Волости Алайыэ, Ийзаку, Мяэтагузе и Тудулинна Ида-Вируского уезда достигли соглашения об объединении в волость Алутагузе. Поскольку число жителей новой волости не достигнет установленного правительством минимума в 5000 человек, ей придется ходатайствовать в правительстве об исключении из общего правила.

Первоначально переговоры об объединении вели шесть самоуправлений, но два из них в итоге отказались от слияния, в том числе волость Иллука, сообщило в пятницу, 30 декабря, издание Põhjarannik.

Вопрос о создании волости Алутагузе окончательно решился в четверг, когда волостное собрание Мяэтагузе проголосовало за слияние. Благодаря этому число жителей новой волости составит 4037 человек. Это меньше, чем установленный правительством минимальный критерий в размере 5000 жителей, но позволит Алутагузе ходатайствовать у правительства о предоставлении новой волости исключения из общего правила.

И.о. уездного старейшины Ида-Вирумаа Эве Эаст сообщила, что договор об объединении волостей Алайыэ, Ийзаку, Мяэтагузе и Тудулинна в волость Алутагузе является четвертым (и последним) договором о добровольном объединении, переданным уездному старейшине.

В заявке отмечается, что объединяющиеся волости не будут против присоединения к ним в дальнейшем волости Иллука.

Волостным центром станет поселок Ийзаку.

В рамках первого этапа административной реформы все самоуправления Эстонии с числом жителей менее 5000 человек получили право до конца текущего года объединиться с другими самоуправлениями, чтобы число жителей в новом самоуправлении было не менее 5000. Для дополнительной мотивации была предусмотрена выплата крупных разовых дотаций за добровольное объединение.

Те самоуправления, которые не найдут себе партнеров для объединения, с 1 января 2017 года могут объединяться решением правительства в принудительном порядке без выплаты дотации.