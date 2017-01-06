logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

В Ида-Вирумаа появится новая волость Алутагузе

Фото: vikipeedia
Cегодня 09:56
Рубрика: Эстония

Волости Алайыэ, Ийзаку, Мяэтагузе и Тудулинна Ида-Вируского уезда достигли соглашения об объединении в волость Алутагузе. Поскольку число жителей новой волости не достигнет установленного правительством минимума в 5000 человек, ей придется ходатайствовать в правительстве об исключении из общего правила.

Первоначально переговоры об объединении вели шесть самоуправлений, но два из них в итоге отказались от слияния, в том числе волость Иллука, сообщило в пятницу, 30 декабря, издание Põhjarannik.

Вопрос о создании волости Алутагузе окончательно решился в четверг, когда волостное собрание Мяэтагузе проголосовало за слияние. Благодаря этому число жителей новой волости составит 4037 человек. Это меньше, чем установленный правительством минимальный критерий в размере 5000 жителей, но позволит Алутагузе ходатайствовать у правительства о предоставлении новой волости исключения из общего правила.

И.о. уездного старейшины Ида-Вирумаа Эве Эаст сообщила, что договор об объединении волостей Алайыэ, Ийзаку, Мяэтагузе и Тудулинна в волость Алутагузе является четвертым (и последним) договором о добровольном объединении, переданным уездному старейшине.

В заявке отмечается, что объединяющиеся волости не будут против присоединения к ним в дальнейшем волости Иллука.

Волостным центром станет поселок Ийзаку.

В рамках первого этапа административной реформы все самоуправления Эстонии с числом жителей менее 5000 человек получили право до конца текущего года объединиться с другими самоуправлениями, чтобы число жителей в новом самоуправлении было не менее 5000. Для дополнительной мотивации была предусмотрена выплата крупных разовых дотаций за добровольное объединение.

Те самоуправления, которые не найдут себе партнеров для объединения, с 1 января 2017 года могут объединяться решением правительства в принудительном порядке без выплаты дотации.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 29.12.2016 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Полиция родителям: интересуйтесь, как проводит время ваш ребенок!
 foto
Цены Uber и Taxify в новогоднюю ночь могут вырасти в несколько раз
 foto
Правительство одобрило создание семи укрупненных волостей

Зарубежные новости

foto
Российские и европейские парламентарии, включая Яну Тоом, встретились с Асадом
 foto
Россияне назвали своими главными друзьями Белоруссию и Казахстан