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Пеэтер Тайм: избирательный союз "Истинные центристы" – первый альтернативный список сависааровцев, потом их будет больше

Политолог Пеэтер Тайм. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 16:50
Рубрика: Эстония

Выруский избирательный союз "Истинные центристы" - это сигнал главе Центристской партии Юри Ратасу. Подобных избирательных союзов появится по всей Эстонии множество, и если они наберут больше голосов, чем партийные списки центристов, то правление партии после выборов, скорее всего, поменяется.

Выруский округ Центристской партии решил исключить Юри Палло из партии после создания избирательного союза и отказа идти на местные выборы в партийных списках, об этом 27 января заявила руководитель округа, депутат Рийгикогу Аннели Отт.

По мнению политолога Пеэтера Тайма, нынешние руководитель Центристской партии и так называемый блок Юри Ратаса, не более прогрессивны, чем блок бывшего лидера партии Эдгара Сависаара. Инакомыслие всегда в партии было наказуемо. Поэтому реакция в прошлом партийных оппозиционеров – исключение из партии Палло за создание собственного избирательного союза – основывается на том опыте, который они получили за долгие годы в партии.

Но не это главное в этом, на первый взгляд, небольшом событии. На мероприятии по созданию избирательного союза присутствовал депутат Рийгикогу Хеймар Ленк – искренний сторонник Эдгара Сависаара. Он же заявил, что никого из создавших избирательный союз из партии не исключат. По словам Тайма, внутрипартийная борьба не утихла, а Сависаар на покой не ушел.

"Сомневаюсь, что инициатива создания в Выру избирательного союза исходила снизу. Фигура Ленка, отвечающего на юге Эстонии за партийные дела, с большой долей вероятности указывает на то, что идея родилась на хуторе Хундисильма (место жительство Эдгара Сависаара – прим. ред.). Не исключаю, что к местным выборам подобных избирательных союзов появится множество. Сработает феномен "сависааровского списка". Если союзы наберут больше голосов, чем партийный список, то кресло партийного руководителя под Юри Ратасом сильно закачается. Его могут переизбрать и партию снова может возглавить Сависаар", – предположил Пеэтер Тайм, добавив, что исключенным из партии в таком случае потом легко можно будет вернуть партбилет.

По мнению Тайма, следует учитывать и то, что местные выборы пройдут в новых административных границах. "Если раньше политтехнологи могли рассчитать необходимое число голосов для отдельного самоуправления, то после объединения разновеликих самоуправлений сделать это будет значительно сложнее. Началось тектоническое движение. В новых условиях все партии будут просчитывать и составлять различные комбинации, чтобы получить максимальное число голосов. Избирательных союзов будет много".

Артур Тооман
Редактор

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