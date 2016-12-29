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Решено: волость Кейла объединяется с Палдиски

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Стас Кузнецов
Cегодня 21:07
Рубрика: Эстония

Волость Кейла и город Палдиски дали "зеленый свет" объединению двух самоуправлений. Новая административная единица с населением в 9 тысяч человек может получить название Ляэне-Харьюская волость.

Как передает в четверг, 22 декабря, "Актуальная камера" на телеканале ETV+, определиться предстоит не только с названием, но и с административным центром нового самоуправления.

Поскольку город Кейла не планирует с кем-либо сливаться, то было бы логичным перенести центр в Лауласмаа, Клоога или Палдиски, отметили стороны. А вот куда направить обещанную государством дотацию, а новая волость может рассчитывать на чуть менее 1 млн евро - в самоуправлениях уже определились.

"Каждое самоуправление расходует инвестиции, исходя из плана своего развития. Согласно этому документу, мы заранее знаем, куда направить денежные средства. Например, на организацию мест для досуга, строительство пешеходных дорожек, или в детсады и школы. Так что эти деньги пошли бы на эти цели", - рассказал председатель горсобрания Палдиски Каупо Каллас.

Дальнейшие этапы слияния станут известны после серии внеочередных заседаний в самоуправлениях.

Сергей Михайлов
Редактор

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