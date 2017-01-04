Окружной суд оставил в силе приговор жестоко убившему сожительницу в Валга мужчине 

Окружной суд оставил приговор в силе. Фото: Postimees/Scanpix

В среду, 28 декабря, Тартуский окружной суд оставил в силе приговор Вахуру Сикку, который получил восемь лет тюрьмы за жестокое убийство сожительницы.

Решение Тартуского уездного суда от 17 октября в окружном суде обжаловали обвиняемый Сикк (41), его адвокат Калью Кутсар и Лыунаский окружной прокурор Мильви Вяйн, сообщила ERR.ee пресс-секретарь Тартуских судов Криста Тамм.

Сикк и его адвокат просили квалифицировать содеянное обвиняемым как спровоцированное убийство, а прокурор требовал признать вину Сикка еще и в причинении физического насилия.

"Однако окружной суд счел, что решение уездного суда было законным и обоснованным", - отметила Тамм.

Согласно обвинению, в ночь на 2 октября 2015 года в городе Валга Вахур распивал спиртные напитки со своей 37-летней сожительницей. Между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина набросился на женщину с кулаками. Сначала Вахур избил ее, затем принялся душить, а после этого ударил ножом в грудь.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Полиция сразу же задержала Вахура, и с разрешения суда мужчина был взят под стражу.

Ранее Сикк неоднократно наказывался в уголовном порядке.

Решение окружного суда можно в течение 30 дней обжаловать в Государственном суде.