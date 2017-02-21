logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Исследование: жители Эстонии предпочитают покупать продукты в больших магазинах

Video
Наталия Демидова, "Актуальная камера"
Cегодня 21:42
Рубрика: Эстония

Жители Эстонии предпочитают закупаться в больших магазинах, следует из результатов проведенного Институтом конъюнктуры исследования о вкусовых и покупательских привычках жителей Эстонии. Если верить полученным данным, эстоноземельцы стали питаться более здоровой пищей, передает "Актуальная камера".

Также в ходе исследования выяснилось, что важность рынка как места совершения покупок за последние десять лет снизилась. Теперь люди идут на рынок только за конкретными продуктами – эстонской клубникой, свежим мясом и зеленью. Мед стараются приобретать у знакомых фермеров.

Несмотря на обилие иностранной продукции на прилавках, эстоноземельцы все-таки отдают предпочтение местным товарам.

Массовая увлеченность здоровым образом жизни скорректировала покупательские привычки. Теперь, совершая покупки, жители Эстонии стараются избегать в составе консервантов, излишней соли и сахара, а также негативно относятся к генетически модифицированным продуктам.

Одна из причин стабильного спроса на местные продукты – постоянно расширяющийся ассортимент.

Как оказалось, цена не всегда имеет решающее значение, главные критерии выбора – это свежесть и вкусовые качества продукта.

Ирина Киреева
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 14.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Исследование: жители Эстонии предпочитают покупать продукты в больших магазинах
 foto
Подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом в Мустамяэ взяли под стражу
 foto
Минсоцдел направило на согласование проект создания фонда страхования от врачебных ошибок

Зарубежные новости

foto
Спикер Госдумы считает нужным закон о чести и достоинстве президента РФ
 foto
"АК+": Германия готовится к парламентским выборам