Исследование: жители Эстонии предпочитают покупать продукты в больших магазинах

Жители Эстонии предпочитают закупаться в больших магазинах, следует из результатов проведенного Институтом конъюнктуры исследования о вкусовых и покупательских привычках жителей Эстонии. Если верить полученным данным, эстоноземельцы стали питаться более здоровой пищей, передает "Актуальная камера".

Также в ходе исследования выяснилось, что важность рынка как места совершения покупок за последние десять лет снизилась. Теперь люди идут на рынок только за конкретными продуктами – эстонской клубникой, свежим мясом и зеленью. Мед стараются приобретать у знакомых фермеров.

Несмотря на обилие иностранной продукции на прилавках, эстоноземельцы все-таки отдают предпочтение местным товарам.

Массовая увлеченность здоровым образом жизни скорректировала покупательские привычки. Теперь, совершая покупки, жители Эстонии стараются избегать в составе консервантов, излишней соли и сахара, а также негативно относятся к генетически модифицированным продуктам.

Одна из причин стабильного спроса на местные продукты – постоянно расширяющийся ассортимент.

Как оказалось, цена не всегда имеет решающее значение, главные критерии выбора – это свежесть и вкусовые качества продукта.