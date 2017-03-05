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Ольга Иванова о внутрипартийных трениях: уходить никто не планирует, но нам надо обозначить свое недовольство

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Николай Лощин
Cегодня 21:30
Рубрика: Эстония

Противоречия в Центристской партии снова дают о себе знать. "Актуальная камера +" выясняла, как интриги и внутрипартийный раскол скажутся на предстоящих осенью муниципальных выборах.

Если бы вручался титул "Возмутитель спокойствия недели", то председатель Ласнамяэского округа и член правления Центристской партии Ольга Иванова в битве за него обошла бы всех конкурентов. На своей странице в Фейсбуке она подвергла резкой критике однопартийцев, не поддержавших кандидатуру Эдгара Сависаара при определении первого номера избирательного списка в крупнейшем районе столицы.

За последние 20 лет Ласнамяэ стал по-настоящему золотой жилой для экс-лидера центристов. Если в 1996 году Сависаар набрал здесь четыре с половиной тысячи голосов, то в 2013-м - почти в десять раз больше!

На местных выборах этого года список центристов в Ласнамяэ возглавит уже вице-мэр Михаил Кылварт. Это вызвало определенные трения среди центристов. И главный вопрос -сумеют ли они достичь абсолютного большинства в столице в этом году.

Кылварт: должна быть внутрипартийная дисциплина

Против Сависаара сыграло его состояние здоровья и громкий судебный процесс, который должен стартовать этим летом. Голосование на Таллиннском совете обострило отношения в партии между так называемым сависааровским крылом и остальными членами политической силы, уверена Ольга Иванова, которая дала интервью "АК+" в середине этой недели. По ее словам, конфликт из Таллинна перекинулся на Тоомпеа.

"Сегодня, например, в парламенте на заседании будет отсутствовать ряд депутатов фракции. Человек пять-шесть. Поименно не буду называть. Никто не будет уходить из фракции, никто не планирует уходить из партии. Но нам необходимо как-то обозначить свое недовольство", - говорит Иванова.

"Текущие сложности есть всегда, но глобальной проблемы на повестке дня не было. На мой личный взгляд, должна присутствовать как внутрипартийная демократия, так и внутрипартийная дисциплина. И в критических ситуациях мы должны выступать единым фронтом", - считает Кылварт.

Шесть депутатов-центристов - ключевое число. Если всё это не является обычным политехнологическим трюком, привлекающим внимание СМИ к Центристской партии, и эти депутаты в один день переметнутся на сторону парламентской оппозиции, то коалиция, у которой сейчас 56 голосов в парламенте, потеряет большинство.

"Я не вижу сейчас никаких разных крыльев. В парламентской фракции все работают вместе. До сегодняшнего дня не было проблем по голосованию", - отмечает министр государственного управления Михаил Корб (Центристская партия).

Тоом: за меня голоса отдают избиратели, а не однопартийцы

Масла в огонь подлил и тот факт, что на голосовании относительно первого номера в Ласнамяэ была провалена кандидатура Яны Тоом.

"За меня голоса отдают избиратели, а не однопартийцы. Вообще, эти вещи между собой редко коррелируют, даже в нашей партии", - комментирует Тоом.

Трения в стане центристов вновь вызвали разговоры о возможном расколе в партии и появления пресловутого Списка Сависаара.

"Тут все зависит от самого Сависаара, который пока хранит молчание. Он выжидает паузу, гроссмейстерскую. Он ведь опытный политик и знает, что если раньше времени выступить, то может получиться фальстарт. Поэтому пока он думает. Но вероятность возникновения Списка Сависаара, конечно, очень маленькая. Скорее всего, он просто не будет участвовать в этих выборах, потом посмотрит на результат и либо ехидно посмеется неудаче, либо поддержит партию в случае успеха", - говорит политический обозреватель портала rus.err.ee Виктор Сольц.

Последние опросы показывают, что центристы могут набрать больше 50% на местных выборах в Таллинне.

Сольц: у центристов еще есть поле для маневра

"На данный момент есть хорошие шансы взять абсолютное большинство. Но даже если это будет простое большинство, то центристы-lite, которыми они стали с Юри Ратасом во главе, легко найдут себе партнеров и будут править с кем-то из других партий в коалиции", - считает Сольц.

При этом обращает на себя внимание тот факт, что до сих пор правящая в столице партия не определилась со своим кандидатом в мэры Таллинна. И если, например, Яна Тоом публично заявила, что готова стать кандидатом в мэры от центристов, то, например, Михаил Кылварт отвечает так: "Фраза "бороться за пост мэра Таллинна" уместна в том случае, если партия выберет меня своим кандидатом. На данный момент я не являюсь кандидатом в мэры от Центристской партии".

Пока в СМИ говорят о трех возможных кандидатах - это вице-мэры Таави Аас и Михаил Кылварт, а также министр образования Майлис Репс. Обозреватель Сольц такую тактику называет вполне логичной. Тут главное не совершить фальстарт с одним кандидатом.

"Этого единственного кандидата начнут со всех сторон и из всех пушек мочить - как СМИ, так и оппозиция. Они будет копать-копать-копать и что-то может быть накопают. Пока есть три кандидатуры и это внимание рассеивается. Сейчас есть поле для маневра", - анализирует Сольц.

До местных выборов, главным сражением которых станет битва за Таллинн, остался 231 день.


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