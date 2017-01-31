logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Таави Аас: история с центром Arsenal выглядит неприглядно

Таави Аас. Фото: Scanpix/Postimees
Cегодня 11:46
Рубрика: Эстония

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас констатировал, что выявившееся в центре Arsenal в Пыхья-Таллинне скрытое участие политика Райна Розиманнуса и сомнительный способ приобретения им своей доли ставят под вопрос целесообразность и обоснованность переезда в эти помещения туда районной управы.

И это несмотря на то, что работники управы действительно нуждаются в улучшении условий работы, передает во вторник, 24 января, "Раэпресс".

"Принятое под руководством бывшего премьер-министра от Партии реформ Таави Рыйваса в срочном порядке решение о продаже недвижимости бывшего завода "Арсенал"и неожиданное обнаружение при этом скрытого участия Розиманнуса (которого называли "серым кардиналом" Партии реформ - прим.ред.), - подчеркнул Аас, - выглядит в глазах общественности далеко не лучшим образом. Уже сам факт, что специальная антикоррупционная комиссия парламента приступила к детальному изучению дела, бросает на него неприятную тень. И в основном повисает в воздухе вопрос: когда Розиманнус намеревался сообщить общественности о своей доле в собственности, если бы не появилась соответствующая статья в газете Äripäev? Думаю, что мы бы еще и сейчас оставались в неведении".

Пока же, несмотря на то, что Пыхья-Таллинская районная управа нуждается в более современных рабочих помещениях, продолжение переговоров невозможно до появления большей ясности в сомнительных вопросах, считает Аас.

"Подождать надо и выводов специальной комиссии Рийгикогу, или хотя бы ее оценки состоявшееся в 2012 году продажи государственного имущества в срочном порядке. Я уже попросил старейшину Пыхья-Таллинна прервать переговоры. Их можно будет продолжить, как только выяснится, что сделка была совершена корректно", - добавил Аас.

На прошлой неделе стало известно, что Райн Розиманнус недавно оформил свою долю в Arsenal. Недвижимость торгового центра, который построен на месте военного предприятия, продали во время краткосрочного конкурса, проведенного фондом Riigi Kinnisvara AS (RKAS). На тот момент советом фонда руководил Таави Рыйвас.

Сергей Михайлов
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 23.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
В ТТУ с сентября подорожает платное обучение
 foto
За день трудовые книжки принесли 100 жителей Таллинна
 foto
Ветеринарный департамент предупредил об опасном птичьем гриппе

Зарубежные новости

foto
Декриминализация побоев в России: мнения гражданских активистов и юриста кризисного центра кардинально разошлись
 foto
"АК+": поступает все больше сигналов о новых веяниях в политике США