Таави Аас: история с центром Arsenal выглядит неприглядно
Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас констатировал, что выявившееся в центре Arsenal в Пыхья-Таллинне скрытое участие политика Райна Розиманнуса и сомнительный способ приобретения им своей доли ставят под вопрос целесообразность и обоснованность переезда в эти помещения туда районной управы.
И это несмотря на то, что работники управы действительно нуждаются в улучшении условий работы, передает во вторник, 24 января, "Раэпресс".
"Принятое под руководством бывшего премьер-министра от Партии реформ Таави Рыйваса в срочном порядке решение о продаже недвижимости бывшего завода "Арсенал"и неожиданное обнаружение при этом скрытого участия Розиманнуса (которого называли "серым кардиналом" Партии реформ - прим.ред.), - подчеркнул Аас, - выглядит в глазах общественности далеко не лучшим образом. Уже сам факт, что специальная антикоррупционная комиссия парламента приступила к детальному изучению дела, бросает на него неприятную тень. И в основном повисает в воздухе вопрос: когда Розиманнус намеревался сообщить общественности о своей доле в собственности, если бы не появилась соответствующая статья в газете Äripäev? Думаю, что мы бы еще и сейчас оставались в неведении".
Пока же, несмотря на то, что Пыхья-Таллинская районная управа нуждается в более современных рабочих помещениях, продолжение переговоров невозможно до появления большей ясности в сомнительных вопросах, считает Аас.
"Подождать надо и выводов специальной комиссии Рийгикогу, или хотя бы ее оценки состоявшееся в 2012 году продажи государственного имущества в срочном порядке. Я уже попросил старейшину Пыхья-Таллинна прервать переговоры. Их можно будет продолжить, как только выяснится, что сделка была совершена корректно", - добавил Аас.
На прошлой неделе стало известно, что Райн Розиманнус недавно оформил свою долю в Arsenal. Недвижимость торгового центра, который построен на месте военного предприятия, продали во время краткосрочного конкурса, проведенного фондом Riigi Kinnisvara AS (RKAS). На тот момент советом фонда руководил Таави Рыйвас.
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