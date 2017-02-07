Виктор Шендерович в интервью ERR: досадно, когда меня называют антипутинцем

Российский писатель-сатирик Виктор Шендерович предупредил, что пребывание у власти воров и убийц несет собой опасность для большинства населения. Вместе с тем, несмотря на свою критику в адрес российского режима, антипутинцем он себя не считает.

Об этом Шендерович рассказал, выступая во вторник, 31 января, в прямом эфире ток-шоу "ТВой вечер" на третьем телеканале общественно-правового вещания ETV+.

"После истории с Крымом в 2014 году я на какое-то время перешел из разряда маргиналов в число врагов государства. Впервые за 15 лет я увидел себя на федеральном телевидении. В прайм-тайме было показано мое лицо с надписью "подонок". И я это воспринял как награду родины", - рассказал гость прямого эфира ETV+.

По словам Шендеровича, в настоящее время в его отношениях с властью наступило что-то вроде оттепели. "И у меня в этом году даже был один концерт в Москве - удивительное дело. Труба не лопнула, электричество не погасло", - добавил сатирик.

"Сатирику тормозить нельзя. Политика - это искусство возможного, а у меня нет электората, мне не надо выигрывать выборы. Поэтому мне не надо льстить большинству. И это такая приятная возможность - говорить то, что думаешь. Разумеется, я ей пользуюсь. Но, конечно, теперь я вынужден чаще общаться с аудиторией за пределами моей страны", - сказал Шендерович.

"Я против воров и убийц. Путин - это частный случай. Пребывание у власти воров и убийц несет собой опасность для большинства населения. Все исторические катастрофы, которые были на нашей памяти, на памяти наших родителей и дедов, происходили с одобрения большинства. Под крики "Хайль!" и "Да здравствует!". Геббельс был в большинстве, а Манн - в меньшинстве. Назначение интеллектуала - напоминать об этом, а дальше уже пусть будет то, что будет", - рассказал Виктор Шендерович.

"Когда меня называют антипутинцем, то мне досадно. Я вас уверяю, что ни женщины, ни деньги между нами не проходили. У меня нет с ним личных счетов. Есть только твердое ощущение опасности для моей страны", - добавил писатель.

Комментируя слова о том, что Россия поднимается с колен и восторг телеведущей Анны Сапроненко Москвой, Шендерович сказал, что за счет огромных финансовых ресурсов столицу РФ превратили в Гонконг.

"Но за пределами МКАД начинается дарвинизм, огородная жизнь и невеселая реальность", - сказал он.

"А то, что авторитарному режиму свойственна показуха - это азбука. Витрины всегда отличные, что у Лукашенко, что у Кадырова, что в Узбекистане. А за витрину заходить страшновато", - добавил Виктор Шендерович.

Подробнее смотрите на видео.