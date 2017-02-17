logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

В праздничной программe ETV+: видеотрансляции, авторские проекты и интересные фильмы

Празднование годовщины ЭР пройдет 24 февраля. Фото: ERR
17.02.2017 11:11
Рубрика: Эстония

На 24 февраля телеканал ETV+ подготовил обширную программу трансляций праздничных мероприятий, в течение всего дня в Таллинне и Нарве работала праздничная студия, состоялась премьера авторского проекта Артура Тюленева "Портреты независимости", а также телепремьера документального фильма Алены Суржиковой "Снег в Красной Поляне".

"Опыт прошлого сезона показал огромный интерес зрителей к прямым видеотрансляциям главных торжественных мероприятий 24 февраля на русском языке, – сказала главный редактор ETV+ Дарья Саар. – Для нас это было четким сигналом, подтверждающим, что русскоязычные люди, живущие в Эстонии хотят быть частью этих событий".

"В этом году поднятие флага, военный парад, вручение государственных наград, торжественную речь президента, а также праздничный прием наши зрители увидят в хорошем качестве с профессиональным русскоязычным комментарием. Мы не ограничимся только трансляциями. День рождения республики, на наш взгляд – это хорошая возможность задать себе и окружающим целый ряд важных вопросов. Ответы на которые мы надеемся найти вместе с гостями в праздничной студии в Таллинне и Нарве", — добавила Саар.

Праздничный эфир на ETV+ начался в 7:30 с первой прямой трансляции – поднятия государственного флага на башне "Длинный Герман". Приветственные слова произнес репортер ETV+ Дмитрий Кукушкин и ведущая телеканала ETV Анна Гавронски, за кадром прямую трансляцию комментировал Дмитрий Пастухов.

Праздничная студия ETV+ в Таллинне и Нарве начала работу в 8 утра. Ведущая Елена Соломина и ее гости познакомили телезрителей с интересными фактами о Дне независимости Эстонии.

В 8:55 началась церемония возложения венков к подножию Монумента победы в Освободительной войне. Прямую трансляцию комментировали ведущий ETV+ Артур Тюленев и историк Игорь Копытин.

В 11:00 состоялась телепремьера документального фильма "Снег в Красной Поляне" о селе Эсто-Садок в Сочи и его эстонской общине, которая живет там с конца XIX века.

Ровно в полдень начался парад Сил обороны на площади Вабадузе в Таллинне. Прямую трансляцию комментировали Николай Лощин и Артур Захаров, репортер - Дмитрий Кукушкин.

В канун Дня независимости президент Эстонии вручила государственные награды эстоноземельцам, чьи профессиональные достижения или общественная деятельность изменили жизнь страны к лучшему. Запись вручения государственных наград прокомментировали Дмитрий Кукушкин и София Демченко.

В вечернем эфире ведущие праздничной студии Елена Соломина и Илья Нартов в Таллинне, а также Юрий Николаев и Сергей Степанов в Нарве встречали гостей с перерывами на праздничный концерт в театре "Эстония", трансляцию традиционной речи президента и на включения с торжественного приема. На связи из Концертного зала "Эстония" со студией ETV+ были ведущие Анна Сапроненко и Николай Лощин.

Ирина Киреева, Екатерина Таклая
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 24.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Премьер-министр вручил награды в области культуры и спорта
 foto
Закуски к президентскому приему готовили и повара мызы Пуртсе в Ида-Вирумаа
 foto
Владимир Чердаков уже второй раз был гостем на президентском приеме в годовщину республики

Зарубежные новости

foto
В пригороде Стокгольма произошли беспорядки
 foto
Репортаж "АК+" из Дрездена: почему на востоке Германии растет поддержка партий националистического толка?