В праздничной программe ETV+: видеотрансляции, авторские проекты и интересные фильмы

Празднование годовщины ЭР пройдет 24 февраля. Фото: ERR

На 24 февраля телеканал ETV+ подготовил обширную программу трансляций праздничных мероприятий, в течение всего дня в Таллинне и Нарве работала праздничная студия, состоялась премьера авторского проекта Артура Тюленева "Портреты независимости", а также телепремьера документального фильма Алены Суржиковой "Снег в Красной Поляне".

"Опыт прошлого сезона показал огромный интерес зрителей к прямым видеотрансляциям главных торжественных мероприятий 24 февраля на русском языке, – сказала главный редактор ETV+ Дарья Саар. – Для нас это было четким сигналом, подтверждающим, что русскоязычные люди, живущие в Эстонии хотят быть частью этих событий".

"В этом году поднятие флага, военный парад, вручение государственных наград, торжественную речь президента, а также праздничный прием наши зрители увидят в хорошем качестве с профессиональным русскоязычным комментарием. Мы не ограничимся только трансляциями. День рождения республики, на наш взгляд – это хорошая возможность задать себе и окружающим целый ряд важных вопросов. Ответы на которые мы надеемся найти вместе с гостями в праздничной студии в Таллинне и Нарве", — добавила Саар.

Праздничный эфир на ETV+ начался в 7:30 с первой прямой трансляции – поднятия государственного флага на башне "Длинный Герман". Приветственные слова произнес репортер ETV+ Дмитрий Кукушкин и ведущая телеканала ETV Анна Гавронски, за кадром прямую трансляцию комментировал Дмитрий Пастухов.

Праздничная студия ETV+ в Таллинне и Нарве начала работу в 8 утра. Ведущая Елена Соломина и ее гости познакомили телезрителей с интересными фактами о Дне независимости Эстонии.

В 8:55 началась церемония возложения венков к подножию Монумента победы в Освободительной войне. Прямую трансляцию комментировали ведущий ETV+ Артур Тюленев и историк Игорь Копытин.

В 11:00 состоялась телепремьера документального фильма "Снег в Красной Поляне" о селе Эсто-Садок в Сочи и его эстонской общине, которая живет там с конца XIX века.

Ровно в полдень начался парад Сил обороны на площади Вабадузе в Таллинне. Прямую трансляцию комментировали Николай Лощин и Артур Захаров, репортер - Дмитрий Кукушкин.

В канун Дня независимости президент Эстонии вручила государственные награды эстоноземельцам, чьи профессиональные достижения или общественная деятельность изменили жизнь страны к лучшему. Запись вручения государственных наград прокомментировали Дмитрий Кукушкин и София Демченко.

В вечернем эфире ведущие праздничной студии Елена Соломина и Илья Нартов в Таллинне, а также Юрий Николаев и Сергей Степанов в Нарве встречали гостей с перерывами на праздничный концерт в театре "Эстония", трансляцию традиционной речи президента и на включения с торжественного приема. На связи из Концертного зала "Эстония" со студией ETV+ были ведущие Анна Сапроненко и Николай Лощин.