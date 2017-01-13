Человеком года по версии Postimees стал Тынис Лукас

Тынис Лукас. Фото: Эрик Прозес

Главный редактор Postimees Лаури Хуссар сказал на церемонии присуждения титула в пятницу, 6 января, что в прошлом году, когда новое здание ERM было готово, исполнилась заветная мечта эстонского народа, передает ERR uudised.

Postimees вручает данный титул с 1997 года. Тем самым газета признает заслуги выдающихся личностей Эстонии по итогам календарного года. В прошлом году титула удостоился Иво Фелт – продюсер фильмов "Мандарины" и "Фехтовальщик". Как отмечают в издании, человеком года Postimees признает того, чьи заслуги перед страной и обществом останутся значимыми и много лет спустя после награждения. В предыдущие годы звания "Человек года" удостаивались в числе прочих экономист Ардо Ханнсон, олимпийский чемпион Герд Кантер и дипломат Марина Кальюранд.