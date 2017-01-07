Напоминание: при использовании пиротехники необходимо соблюдать технику безопасности

Иллюстративная фотография. Pärnu Фото: Postimees/Scanpix

Департамент технического надзора напоминает в связи с наступающим новым годом, что пиротехнику можно использовать только с соблюдением техники безопасности и инструкций по ее эксплуатации.

Неправильное применение пиротехники грозит травмами — ожогами, повреждениями органов зрения и слуха и пр.

При покупке пиротехнических изделий необходимо обращать внимание на следующее:

- Покупать пиротехнику можно только в торговых точках, имеющих соответствующее разрешение. Не покупайте пиротехнику на рынке или у незнакомых лиц на улице;

- Пиротехнику необходимо хранить в сухом, безопасном, недоступном для детей месте;

- Перед использованием убедитесь, что у изделия нет механических повреждений;

- Выбирайте для использования правильное время и место с учетом "ночного покоя", погодных условий и безопасного расстояния от людей, зданий и транспортных средств;

- Не пользуйтесь пиротехникой в состоянии алкогольного опьянения;

- Не бросайте пиротехнику в огонь, в сторону людей или животных;

- Запуская ракету, не держите ее в руке и не наклоняйтесь над ней;

- Если пиротехника не сработала, не приближайтесь к ней как минимум 10-15 минут. Не оставляйте некачественное изделие на улице и не выбрасывайте в мусорный ящик, а верните его продавцу;

Кроме того, необходимо разъяснить детям опасности, связанные с использованием пиротехники, и показывать им образцовый пример безопасного обращения с такими изделиями.