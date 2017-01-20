На автобусной остановке "Певческое поле" в Таллинне обнаружили подозрительный чемодан
Движение в сторону района Пирита было перекрыто из-за обнаружения подозрительного чемодана на автобусной остановке "Певческое поле" в Таллинне.
Подозрительный предмет проверили саперы, которые не нашли ничего опасного, сообщили в полиции новостному порталу ERR в пятницу, 13 января.
Спасательный департамент на всякий случай направил к месту инцидента бригаду спасателей.
Движение по дороге в сторону Пирита было временно перекрыто, поэтому на дороге образовалась крупная автомобильная пробка. Полиция регулировала движение.
После завершения работы саперов к 19:30 движение по дороге возобновилось.
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