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На автобусной остановке "Певческое поле" в Таллинне обнаружили подозрительный чемодан

Иллюстративная фотография. Фото: ERR
Cегодня 19:38 Обновлено 19:42
Рубрика: Эстония

Движение в сторону района Пирита было перекрыто из-за обнаружения подозрительного чемодана на автобусной остановке "Певческое поле" в Таллинне.

Подозрительный предмет проверили саперы, которые не нашли ничего опасного, сообщили в полиции новостному порталу ERR в пятницу, 13 января.

Спасательный департамент на всякий случай направил к месту инцидента бригаду спасателей.

Движение по дороге в сторону Пирита было временно перекрыто, поэтому на дороге образовалась крупная автомобильная пробка. Полиция регулировала движение.

После завершения работы саперов к 19:30 движение по дороге возобновилось.

Андрей Крашевский
Редактор

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