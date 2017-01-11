Канцелярия Рийгикогу ищет нового директора

Мария Алайыэ Фото: ERR

В июле этого года заканчивается срок пребывания на этой должности нынешнего директора канцелярии Рийгикогу Марии Алайыэ, и в связи с этим руководство парламента объявило конкурс на замещение этой должности.

В задачи директора канцелярии Рийгикогу входит организация и управление работой канцелярии, разработка и целей развития, и претворение их в жизнь.

Руководит работой директора канцелярии и является его повседневным партнером по работе правление Рийгикогу.

Свои кандидатуры на пост директора канцелярии Рийгикогу можно представлять до 25 января. Нынешний директор Мария Алайыэ сказала новостному порталу ERR, что у нее, как и у других кандидатов, есть еще время для принятия решения.