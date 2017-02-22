В феврале в Эстонию прибыли 18 военных беженцев из Сирии

Беженцы изучают карту Эстонии. Фото: Postimees/Scanpix

В этом месяце в Эстонию прибыли 18 сирийских беженцев, принятых в рамках миграционной программы ЕС.

Соответствующее сообщение было размещено в среду на веб-сайте правительства.

В феврале в Эстонию прибыли четыре семьи сирийских военных беженцев — две семьи из Греции, а две — из Турции. Две семьи состоят из четырех человек, а две — из пяти.

Общее число беженцев, принятых Эстонией в рамках европейской программы по перераспределению беженцев, к настоящему моменту возросло до 107. Из них из Греции по квоте было принято 87 беженцев, а из Турции — 20.

По достигнутому в ЕС соглашению квота Эстонии на два года составляет 550 военных беженцев. На данный момент прибывших в Эстонию в рамках этой программы беженцев расселили в местных самоуправлениях восьми уездов.

Все принятые Эстонией лица до прибытия проходят проверку. В Греции интервью с военными беженцами провели эстонские эксперты из Департамента полиции и погранохраны, Департамента полиции безопасности и Министерства социальных дел. В ходе интервью беженцам в том числе рассказывали об Эстонии, правах и обязанностях получивших международную защиту лиц и местных традициях.