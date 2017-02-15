Департамент информации: новые российские газопроводы негативно скажутся на стабильности и безопасности ЕС

Газопровод Nord Stream. Иллюстративное фото Фото: AFP/Scanpix

В представленном сегодня ежегоднике Департамента информации (службы внешней разведки) в обзоре безопасности окружающего Эстонию региона отмечается, что со строительством новых газопроводов у России появляется больше возможностей оказывать негативное влияние на стабильность и безопасность ЕС.

Проблемой для стран-членов ЕС стали проекты строительства в приграничных содружеству регионах российских газопроводов, таких, как Nord Stream 2 (NS2) и Turkish Stream (Турецкий поток).

"Это действительно в интересах отдельных членов ЕС, таких как Германия, но это нанесет урон интересам и некоторых стран, не входящих в ЕС, например, Украины", - говорится в ежегоднике.

Таким образом, лоббисты NS2 забывают о геополитических последствиях трубопроводов для стран Балтии, занимают нейтральную или более благожелательную позицию, публикуют в СМИ пропагандистские статьи, а также организуют как бы случайные встречи с главами государств.

Департамент информации отмечает, что хотя Газпром учитывает противостояние Эстонии в строительстве NS2, российский энергетический гигант надеется, что это не дойдет до совместных заявлений или других публичных выступлений.