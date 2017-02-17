Правительство поддержало проект реконструкции таллиннского Горхолла

Горхолл в Таллинне. Фото: Альберт Труувяэрт

Правительство на состоявшемся в четверг вечером кабинетном совещании поддержало предложение министра предпринимательства Урве Пало совместно с Таллинном реконструировать столичный городской холл, превратив его в международный конференц-центр и центр культуры.

В госбюджете 2018-2019 годов потребуется запланировать соответствующее целевое выделение средств. Участники заседания сочли важным, чтобы у государства было право со своей стороны назначать членов в совет юридического лица по развитию Горхолла, а оператора конференц-центра надо будет найти в ходе публичного конкурса.

"Благодаря этому появятся новые рабочие места для наших людей и новые возможности для наших предпринимателей. Этот масштабный проект важен не только для туристического сектора, но и для всей нашей экономики", – отметил премьер-министр Юри Ратас.

Он подчеркнул также важность совместных усилий государства и местного самоуправления.