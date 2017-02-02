В Выру сторонники Сависаара создали свой избирательный союз

Хеймар Ленк Фото: Сийм Лыви/ERR

Кто входит в созданный в поддержку Эдгара Сависаара избирательный союз и сколько людей он объединяет, на встрече не было сказано. Целью встречи было проинформировать других членов Центристской партии, поддерживающих Сависаара, о том, что для участия в местных выборах создается избирательный союз. В мероприятии принимал участие депутат Рийгикогу Хеймар Ленк, который подтвердил, что создающие избирательный союз центристы не будут исключены из партии, передала "Актуальная камера" на эстонском языке.

"Я бы не сказал, что партия сильно разделена, однако, большая часть членов партии остаются как бы за бортом, и это именно те люди, которые бы поддержали Эдгара Сависаара, которые бы пришли внутрипартийные выборы, но с которыми особенно не общаются. Мы хотели бы, чтобы бывший долгое время нашим руководителем по-прежнему был в почете. Очень хорошо объединило бы партию, если бы наши наши новые молодые лидеры позвали Эдгара Сависаара в свою компанию и помирились с ним", - сказал Ленк.

Создатель нового избирательного союза Юри Палло считает, что новый союз поможет построить новую Центристскую партию. "Существует такая прекрасная возможность, когда мы можем открыто заявить о своих предпочтениях и для этого у нас есть демократический путь - выборы местных органов власти. И на этом пути, я считаю, мы построим новую Центристской партии Эстонии", - сказал Палло.