Аудит Минфина: Департамент шоссейных дорог должен вернуть полученные от ЕС деньги

Тарту. Фото: ERR

По оценке Министерства финансов, Департамент шоссейных дорог должен вернуть ЕС более одного миллиона евро, поскольку департамент неправильно выбрал тип конкурса госпоставки на строительство первого этапа объездной дороги вокруг Тарту. Такая же ситуация возможна и с участком дороги Кейла-Палдиски.

Аудит Министерства финансов показал, что Департамент шоссейных дорог должен вернуть более миллиона евро европейских денег. В частности, при строительстве первого участка дороги вокруг Тарту департамент должен был провести международный тендер, а был проведен внутригосударственный. По результатам второго аудита, который практически уже готов, эта сумма может вырасти вдвое, поскольку такая же ошибка была допущена и на других объектах, передает новостной портал ERR.

Что касается дороги вокруг Тарту, то это 2-километровый отрезок дороги на границе города Тарту и волости Тяхтвере. На строительство этого участка департамент объявил конкурс госпоставки стоимостью в 4 млн евро, большая часть из которых поступила из фондов ЕС.

Но это только маленький участок всего проекта дороги вокруг Тарту, а сам проект состоит из нескольких таких участков и его стоимость гораздо больше. По правилам исполь зования денег ЕС, международный конкурс следует проводить при стоимости проекта более 5,2 млн евро.

В этом случае, хотя стоимость первого участка меньше, проводить нужно было медународный конкурс, поскольку стоимость всего проекта гораздо больше.