В ночь на 3 января у Lux Express возникли проблемы с пересечением эстонско-российской границы

Автобус Lux Express на автовокзале в Таллинне. Фото: ERR

Из-за того, что у российской "дочки" Lux Express Grupp ЗАО "Евролайнс" приостановлена лицензия на международные перевозки, рейсовый автобус на маршруте Петербург-Таллинн в ночь на 3 января не смог пересечь границу в Ивангороде. Пассажиры вынуждены были пешком переходить границу, где их встречал другой автобус, который отвез 60 человек в Таллинн. В связи с этим компания изменила логистику пяти рейсов на линии Таллинн-Петербург-Таллинн и приостановила продажу билетов до 9 января.

В социальной сети "ВКонтакте" компания Lux Express Grupp сообщила, что 3 января произойдут логистические изменения на пяти рейсах из Таллинна в Петербург и пяти - из Петербурга в Таллинн.

Изменения связаны с тем, что у зарегистрированной в России компании ЗАО "Евролайнс" приостановлена международная лицензия. Об этом стало известно 2 января, когда несколько рейсовых автобусов Хельсинки-Петербург-Хельсинки не были пропущены российскими пограничниками через финско-российскую границу.

Пассажирка рейса Петербург-Таллинн Виктория Беляхова сказала "Актуальной камере", что ее рейс прибыл на границу в Ивангороде 3 января в 00:30. "Нам сказали, что автобус дальше не пойдет, так как нет лицензии. Нам предложили переходить границу пешком. Другой автобус ждал в Нарве на Петровской площади". Пассажирка возмущена таким положением дел и собирается требовать с фирмы компенсацию.

Руководитель инфослужбы Lux Express Grupp Марина Бахман подтвердила порталу rus.err.ee, что возникли проблемы с перевозкой пассажиров между Таллинном и Петербургом. По ее словам, в некоторых случаях будет происходить замена автобусов и пассажирам придется переходить границу пешком. "Сейчас наши сотрудники на границе встречают людей и помогают ее пройти", - добавила Бахман, уточнив, что речь идет только об автобусах российской компании "Евролайнс", автобусы Lux Express Estonia пересекают границу без проблем.

По словам Бахман, вопрос компенсации пассажирам пока в компании не рассматривался, сейчас главное - обеспечить максимально комфортные условия в пути. Однако, как заверила представитель компании, все претензии пассажиров будут рассмотрены в индивидуальном порядке и, если пассажир понес непредвиденные расходы - на такси, на новые билеты на другой рейс или еще какие-то дополнительные расходы из-за задержки рейсов, то компания их компенсирует.