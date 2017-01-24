Сааремааские центристы отказались идти на местные выборы в партийном списке

Главный город острова Сааремаа - Курессааре. Фото: kuressaare.ee

Несмотря на решение правления Центристской партии выдвинуть партийные списки во всех избирательных округах на предстоящих осенью выборах в органы местного самоуправления, вице-мэр Курессаре Март Мяэкер решил баллотироваться в составе избирательного союза.

Переубедить Мяэкера не удалось даже премьер-министру Юри Ратасу и первому в сааремааском партийном списке, депутату Рийгикогу Энну Ээсмаа, которые на выходных посетили с этой целью Курессааре, сообщила во вторник, 17 января, "Актуальная камера".

Впрочем, из партии исключать непокорных центристов не собираются, как и отечественников, которые вошли в этот же избирательный союз. "Наш местный вице-мэр решил, что ему так удобней. Он договорился с парой волостных старейшин и состоящим в IRL председателем горсобрания Таккисом. Ну и получается, что Свободная партия, IRL и пара центристов создают свой избирательный союз", - пояснил депутат Рийгикогу от Центристской партии Яанус Карилайд.

В IRL заявили, что партия не станет принципиально противиться избирательным союзам. "Наш главный приоритет и цель — выйти везде со списком IRL. И если будут представлены серьезные аргументы, основательное обоснование избирательных союзов, то можно будет их обсудить и взвесить", - сказал депутат Рийгикогу от IRL Райво Аэг.

Про партийные списки говорят и находящиеся в оппозиции Партия реформ и Консервативная народная партия (EKRE).

"Наша цель — участвовать в выборах во всех новообразованных самоуправлениях своим партийным списком и во имя этого мы ежедневно работаем", - сказал новый председатель Партии реформ Ханно Певкур.

"Мы решили несколько месяцев назад, что выставим как можно больше своих индивидуальных списков. То есть, мы пойдем на выборы под флагом нашей партии", - пояснил лидер консерваторов Март Хельме.

Социал-демократы, со своей стороны, не исключают смешанный вариант. "На местном уровне весь вопрос в людях. Если я баллотируюсь в Нымме, то я реализую те идеи, которые обещал, независимо от того, баллотируюсь ли я по партийным спискам или в избирательном союзе. В итоге вопрос в людях, а не в противостоянии избирательных союзов и партий", - считает депутат Рийгикогу от SDE Райнер Вакра.

Между тем Свободная партия пойдет на выборы в рядах избирательных союзов, о чем в партии сообщили уже некоторое время тому назад.

"Административная реформа, большие волости, закон о двух стульях, когда депутаты Рийгикогу баллотируются на местных выборах — все это наносит урон избирательным союзам. Их место в местной политике должно сохраниться. Это наш сознательный выбор, мы их поддержим", - сказал председатель свободников Андрес Херкель.

По его словам, прошли времена, когда большие партии наказывали за желание избираться вне партийных списков.