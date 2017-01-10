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В Эстонии врачи недовольны системой финансирования здравоохранения (3)

Очередь на прием к врачу. Иллюстратовное фото. Фото: ERR
Александр Семенов
Bчера 19:12 Обновлено Cегодня 10:23
Рубрика: Эстония

Хроническое недофинансирование здравоохранения привело к падению качества и доступности как плановой, так и неотложной медицинской помощи до критического уровня, поэтому многие пациенты просто не успевают попасть вовремя на прием к врачу, уверены эстонские профессиональные ассоциации врачей. По их оценке, если не предпринять срочных мер, то в 2017 году ситуация продолжит ухудшаться.

В декабре эстонские врачи-специалисты направили правительству и Рийгикогу обращение с призывом немедленно разработать новую модель финансирования здравоохранения, поскольку сейчас эстонская медицина находится в кризисе. "Проблема кроется в самой системе финансирования, поскольку медицинские расходы оплачиваются исключительно за счет социального налога. Каждый год работников становится чуть-чуть меньше. Денег, которые они платят в Больничную кассу становится меньше. В перспективе так продолжаться не может", - сказал в новостях на Радио 4 руководитель Союза больниц Урмас Суле.

В обращении отмечается, что в последние три года резко сокращалось число пациентов, лечение которых оплачивала Больничная касса, и эту тенденцию планируется продолжить и в 2017 году. В результате многие пациенты вынуждены обращаться за помощью в отделение неотложной помощи, которое оказывается перегруженным.

На сегодняшний день из Рийгикогу уже поступил ответ на обращение врачей, и в ближайшем будущем должно начаться обсуждение сложившейся ситуации.

Стоит отметить, что одним из возможных вариантов выхода из сложившегося положения мог бы стать переход от бесплатного здравоохранения к платному. При этом уже сейчас почти четверть медицинских услуг в Эстонии люди оплачивают самостоятельно. По словам Суле, уже сейчас в Эстонии нет полностью бесплатной медицины. "Как пойти дальше - это уже политические решения. Или госудраство большинство услуг берет на себя, или люди должны это делать. Если люди будут платить больше и больше, то те, кто зарабатывает немного будут беспомощны".

Премьер-министр Юри Ратас в своем ответе работникам здравоохранения отметил, что они понимает сложность ситуации с финансированием отечественной медицины. Однако он категорически против предложения увеличения доли платной медицины. По его словам, в 2015 году расходы на здравоохранение жителей Эстонии составили 22,7% от всех расходов на здравоохранение. ВОЗ рекомендует снижать эти расходы до 15%. По словам Ратаса, правительство примет политические решения, чтобы обеспечить долгосрочное устойчивое финансирование системы здравоохранения.

Артур Тооман
Редактор

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