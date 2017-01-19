Правительство Эстонии обсудит варианты упразднения уездных управ

Карта Эстонии после первого этапа объединения самоуправлений. Фото:Минфин

Кабинет министров в четверг во второй половине дня соберется на заседание, чтобы обсудить предложение министра по делам государственного управления Михаила Корба (Центристская партия) о прекращении с 1 июля 2018 года уездных управ. Корб представил кабинету два различных сценария передачи круга задач нынешних уездных управ.

Согласно первому сценарию, в Эстонии будет сформирован региональный департамент, который начнет выполнять задачи регионального уровня, сейчас возложенные на уездные управы. Согласно второму сценарию, задачи нынешних уездных управ будут распределены между уже существующими учреждениями.

Как считает Министерство финансов, в ходе следующего этапа административной реформы из списка уездных управ передать предстоит следующие: деятельность по развитию уездов, координацию работы уездных советов по общественной безопасности и транспортному движению, по развитию сферы здравоохранения, воспитательную работу с несовершеннолетними правонарушителями, организацию работы смотрителей островов, организацию работы уездной комиссии по подготовке праздников песни и танца, организацию программ в сфере культуры и спорта, выдачу лицензий на деятельность в социальной сфере, мониторинг демографических процессов в уездах.

Целью проведения реформы уездных управ является в первую очередь усиление права местных органов власти самостоятельно принимать решения, унифицировать качество предлагаемых государством услуг в уездах, сделать эти услуги удобнее и доступнее в уездных центрах.