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Правительство Эстонии упразднит уездные управы

Карта Эстонии после первого этапа объединения самоуправлений. Фото:Минфин
Cегодня 16:15 Обновлено 20:38
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Кабинет министров Эстонии принял 12 января решение о том, что с 1 июля 2018 года прекратят свою деятельность уездные управы. Их функции будут выполнять местные самоуправления, министерства и существующие учреждения.

Как считает Министерство финансов, в ходе следующего этапа административной реформы из списка уездных управ передать предстоит следующие: деятельность по развитию уездов, координацию работы уездных советов по общественной безопасности и транспортному движению, по развитию сферы здравоохранения, воспитательную работу с несовершеннолетними правонарушителями, организацию работы смотрителей островов, организацию работы уездной комиссии по подготовке праздников песни и танца, организацию программ в сфере культуры и спорта, выдачу лицензий на деятельность в социальной сфере, мониторинг демографических процессов в уездах.

Целью проведения реформы уездных управ является в первую очередь усиление права местных органов власти самостоятельно принимать решения, унифицировать качество предлагаемых государством услуг в уездах, сделать эти услуги удобнее и доступнее в уездных центрах.

Артур Тооман
Редактор

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