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Комиссия: депутат Рийгикогу одновременно может работать и на муниципальном уровне

Закон о "двух стульях" не противоречит Конституции, считает комиссия. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 15:27
Рубрика: Эстония

По оценке парламентской конституционной комиссии, одновременное участие члена Рийгикогу в собрании местного самоуправления не противоречит Конституции ЭР.

Комиссия представит соответствующее мнение Государственному суду, сообщила в понедельник, 9 января, пресс-служба Рийгикогу.

"Членство депутата Рийгикогу в собрании местного самоуправления не представляет из себя угрозы для автономии местных самоуправлений и не создает противоречащего закону конфликта интересов, – сказал председатель конституционной комиссии Кен-Марти Вахер. – Задачи Рийгикогу и собраний местных самоуправлений не совпадают. У этих органов разные компетенции".

Вахер отметил, что поправка к закону, которая была принята в июне прошлого года, дает членам Рийгикогу возможность активнее участвовать в решении местных проблем и поддерживать более крепкую связь с местным самоуправлением.

"Нет основания создавать искусственные преграды для участия в местных органах самоуправления. Активных и способных участников слишком много не бывает. Наоборот, их, скорее, не хватает. В большинстве стран Европы таких ограничений для парламентариев нет", – добавил он.

Мнение комиссии, представленное Государственному суду, поддержали девять членов комиссии. Один член комиссии воздержался.

Государственный суд обратился к Конституционной комиссии для получения мнения, так как волостные собрания Козе и Ляэне-Сааре оспорили принятую 7 июня прошлого года поправку к закону, которая устранила ограничение на участие членов Рийгикогу в собраниях местного самоуправления.

Поправка к закону должна вступить в силу после выборов в собрания местных самоуправлений, которые состоятся 16 октября этого года.

Сергей Михайлов
Редактор

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