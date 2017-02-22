Из-за наплыва желающих подача электронной декларации о доходах временно затруднена
Наплыв желающих подать декларацию о доходах электронным путем вызвал проблемы в работе системы. Допуск в электронную среду ведомства может быть временно ограничен по причине большого количества пользователей.
Аналогичные проблемы были зафиксированы и в прежние годы в первый день подачи декларации. Ведомство просит всех, желающих подать декларацию, запастись терпением.
По данным на 9 утра среды, декларацию о доходах за предыдущий год подали свыше 75 000 человек.
На основании поданных деклараций возврату подлежит 15,5 млн евро переплаченного подоходного налога, а доплатить придется 240 000 евро.
Если заполнить декларацию в интернете уже сегодня, то получить переплаченные налоги назад можно будет не позднее 28 февраля.
Если же подать декларацию в бумажном виде, то возврат задержится на два месяца и будет осуществлен, начиная с 20 апреля.
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