Из-за наплыва желающих подача электронной декларации о доходах временно затруднена

Налоговики советуют запастись терпением. Фото: MTA

Наплыв желающих подать декларацию о доходах электронным путем вызвал проблемы в работе системы. Допуск в электронную среду ведомства может быть временно ограничен по причине большого количества пользователей.

Аналогичные проблемы были зафиксированы и в прежние годы в первый день подачи декларации. Ведомство просит всех, желающих подать декларацию, запастись терпением.

По данным на 9 утра среды, декларацию о доходах за предыдущий год подали свыше 75 000 человек.

На основании поданных деклараций возврату подлежит 15,5 млн евро переплаченного подоходного налога, а доплатить придется 240 000 евро.

Если заполнить декларацию в интернете уже сегодня, то получить переплаченные налоги назад можно будет не позднее 28 февраля.

Если же подать декларацию в бумажном виде, то возврат задержится на два месяца и будет осуществлен, начиная с 20 апреля.