Путин поздравил Эстонию с днем независимости
Президент России Владимир Путин поздравил президента Эстонии Керсти Кальюлайд с Днем независимости Эстонской Республики, пожелав своей эстонской коллеге и всем жителям Эстонии счастья, благополучия и всего самого доброго, сообщило в четверг посольство РФ в Таллинне.
"В поздравительной телеграмме он [Путин - прим. ред.] выразил уверенность, что развитие российско-эстонских отношений в духе добрососедства и взаимного уважения отвечает коренным интересам народов наших стран", - отметило российское посольство.
По сообщению посольства, российский лидер пожелал своей эстонской коллеге и всем жителям Эстонии счастья, благополучия и всего самого доброго.
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