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Газета: инспектор по охране окружающей среды без разрешения застрелил благородного оленя

Благородный олень. Иллюстративная фотография. Фото: Creative Commons
Cегодня 09:49
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

В декабре уездный инспектор по охране окружающей среды Арсений Эллер застрелил в Ляэнемаа благородного оленя, на отстрел которого у общества охотников не было разрешения, пишет Lääne Elu.

Обстоятельства инцидента расследует инспекция окружающей среды, возбуждено дело о проступке. Пресс-секретарь инспекции Лейли Туул сказала газете, что инспектор 10 декабря участвовал в охоте в угодьях Мартнаского общества охотников, где был застрелен благородный олень, на отстрел которого у общества не было разрешения. Туул уточнила, что у инспектора имеется необходимый для ведения охоты сертификат, но у общества не было разрешения на отстрел благородного оленя.

Инцидент расследует Харьюмааское отделение, поскольку сам Эллер работает в Ляэнемааском бюро. Эллер сказал в понедельник газете, что на данном этапе расследования не желает комментировать произошедшее.

Оленя застрелили 10 декабря в Кирна. Раненое животное сбежало от охотников во двор хутора и там умерло.

Ирина Киреева
Редактор

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