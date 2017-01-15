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Евгений Осиновский: надеюсь, что Ханно Певкур прекратит "EKREизацию" Партии реформ

Евгений Осиновский Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 12:10
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Лидер Социал-демократической партии (СДПЭ) Евгений Осиновский надеется, что избранный в субботу новым главой Партии реформ Ханно Певкур прекратит процесс "EKREизации" партии.

"От имени социал-демократов поздравляю Ханно Певкура по случаю избрания его лидером партии, - написал Осиновский в Фейсбуке. - Избрание председателя парламентской партии — это дело не только самой партии, поскольку от этого выбора зависит вектор развития общества в Эстонии".

"В вопросах экономической политики и обеспечения равных возможностей наши партии и впредь останутся каждая при своем мировоззрении. Но я надеюсь, что во взглядах на общественные ценности Ханно Певкур покончит с "EKREизацией" Партии реформ, и мы вместе сможем отстаивать интересы открытой Эстонии", - добавил Осиновский.

EKRE - Консервативная народная партия Эстонии, оппозиционная политическая сила, представленная в парламенте семью депутатами и выступающая, в частности, против либерализации иммиграционного законодательства.

Маргус Цахкна не исключает возможности развала Партии реформ

Лидер партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) Маргус Цахкна не исключает возможности развала Партии реформ и перераспределения власти внутри партии.

"Партию отобрали у прежнего руководства, - написал Цахкна в Фейсбуке. - Будущее покажет, является ли Партия реформ только партией власти и теперь, в оппозиции, распадется или же сумеет, несмотря на внутренние распри, сохранить единство и предложить Эстонии программу, отражающую по-настоящему либеральное мировоззрение".

С апреля 2015 года до ноября 2016-го СДПЭ и IRL входили в правящую коалицию вместе с реформистами. В ноябре на смену реформистам пришли центристы.

Внутрипартийные выборы на состоявшемся в субботу вечером в Таллинне съезде Партии реформ выиграл Ханно Певкур, который теперь станет новым председателем партии.

Кандидатуру Певкура поддержали 1048 участников съезда, его соперника Кристена Михала — 635.

В ходе электронного голосования, которое состоялось еще до съезда, свои предпочтения высказали 1311 человек, а на субботнем съезде бюллетени заполнили еще 382 человека. Два бюллетеня были признаны недействительными. Прежний руководитель партии Таави Рыйвас не выдвигал свою кандидатуру.

Виктор Сольц
Редактор

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