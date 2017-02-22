В Тарту осудили крупную группировку наркоторговцев

Наркотики остаются проблемой для Эстонии. Фото: Reuters/Scanpix

В Тарту были арестованы и признаны виновными судом первой инстанции 16 членов преступной группировки, торговавшей наркотическими веществами в Южной Эстонии.

Об этом в среду, 15 февраля, сообщила служба новостей "Радио 4", отметив, что речь идет об одной из самых крупных преступных группировок, действовавших за последний годы в Тарту.

Ключевые фигуры группировки - 35-летний Владимир Гаврилин и его спутница жизни - были задержаны летом 2015 года. Четырьмя годами ранее Гаврилин освободился из тюрьмы, где отбывал 11-летний срок наказания, но так и не сумел вставь на правильный путь.

В ходе следствия была установлено, что в 2014 году он сформировал банду, которая занималась продажей наркотиков и кражами. Как отмечают сотрудники правопорядка, Гаврилин требовал от людей, которые были ранее связаны с наркотиками, совершать кражи и продавать наркотические вещества.

Непослушание означало жестокую расправу - осмелившегося возразить главарю могли вывезти в лес, привязать к дереву и жестоко избить.

За совершенные преступления Гаврилин получил 15 лет тюрьмы. Остальные члены группировки отделались меньшими сроками.