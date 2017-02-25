Урмас Паэт Фото: Сийм Лыви/ERR

Государству неразумно в порядке кампании переводить государственные учреждения из одного региона в другой, считает депутат Европейского парламента от Эстонии Урмас Паэт.

"Правительству следовало бы отказаться от всего этого проводимого в духе кампании плана перевести государственные учреждения из одного региона в другой, - написал реформист Паэт на своей странице в социальной сети Facebook. - Неужели в Эстонии сейчас нечем заняться более серьезным, на что стоило бы потратить энергию? По-моему, есть чем".

"План в порядке кампании устроить переезд госучреждений значительно ослабит административное управление в Эстонии, а этого делать не стоило бы. Почему считается, что большинство людей возьмет и просто переедет вместе со своим рабочим местом? Люди ведь не вещи, которые можно было бы просто переместить куда-либо, предложив им при этом подыскать себе и новый дом, - отметил Паэт. - Или просто оставить их без работы. А откуда тогда взять вместо прежних специалистов компетентных во всех этих сферах людей?".

Помимо того, по мнению Паэта, перевод госучреждений в другие регионы на долгое время посеет в государстве ненужную сумятицу, которая приведет к ослаблению государства.

"Переезд любого государственного учреждения в другой регион Эстонии должен быть четко и ясно обоснован, подкреплен соображениями пользы, коэффициента полезного действия, - подчеркнул Паэт, добавив, что в нынешней программе он не видит серьезных причин. - На самом деле стоило бы сосредоточиться на решении по-настоящему серьезных проблем, стоящих перед общественностью в Эстонии и избавиться от имитации деятельности".