Ряд культурных учреждений Таллинна и Тарту повышает цены на билеты

Ряд музеев, театров и галерей Таллинна и Тарту с нового года рашили поднять цены на билеты. Также подорожает вход на многие концерты и фестивали.

Цены уже поднялись в Эстонском драматическом театре, также вырастут цены на входной билет и во всех филиалах Эстонского художественного музея, передает "Актуальная камера".

В KUMU новая цена полного билета теперь 8 евро.

"Мы вынуждены поднять цены. Но мы постараемся сделать это так, чтобы интересы наших клиентов не пострадали. Музей - это живой организм, который не живет сам по себе, деньги не появляются и не расходуются просто так. Мы очень зависим от окружающей экономической среды, инфляции, цен на бензин и других факторов", - говорит руководитель Эстонского художественного музея Сирье Хельме.

А вот театр NO99 не планирует новую ценовую политику и ждет всех любителей театра в гости по заманчивым ценам.

"Чтобы у зрителей была возможность ходить в наш театр по прежним ценам, я советую покупать билеты на нашем официальном сайте. С нового театрального сезона у нас действует особая акция -- все билеты по 5 евро за час до спектакля при наличии свободных мест", - говорит управляющий Театром NO99 Пауль Агурайуя.

Будет ли повышена стоимость билетов на спектакли Русского театра, пока неизвестно.

В Тартуском городском музее и его филиалах цены на билеты выросли впервые с 2014 года, но зато сразу вдвое - вместо двух евро за посещение каждого из трех его основных зданий с начала года приходится выкладывать четыре.

"Стоимость билетов в Тартуский городской музей была одной из самых низких в городе, так что причина - это выравнивание цен на билеты. Нельзя сказать, что теперь они выше, чем в других музеях", - поясняет и.о. директора Тартуского городского музея Марге Реннит.

Такая же тенденция наблюдается и в музеях, принадлежащим Тартускому университету. С января билеты в его художественную галерею стали стоить на один евро дороже. Руководство музея оправдывает изменения активной деятельностью по развитию экспозиций.

"Там активно развивается постоянная экспозиция, а в феврале откроется выставка на тему Египта, посетители которой получат множество дополнительных интерактивных возможностей", - говорит и.о. директора музея Тартуского университета Майро Ряэск.

Кроме того, изменение стоимости билета через несколько месяцев ждет и Тартускую обсерваторию - также в связи с обновлением экспозиции. По мнению Ряэска, более глобальной причиной подорожания музейных билетов является, как ни странно, увеличение финансирования из европейских фондов.

"Уже в 2007 году на средства, полученные из структурных фондов ЕС, начали обновлять эстонские музеи. И после обновления многие музеи начали больше задумываться о собственных доходах и переработали всю свою ценовую политику. Сейчас этот процесс просто продолжается", - поясняет Ряэск.